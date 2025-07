Benavente y Hernando recrudecen su disputa por la presidencia de la patronal de Burgos

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 30 de julio 2025, 15:38 Comenta Compartir

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, cargó hoy contra el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Femebur), Andrés Hernando, al que acusó de utilizar las elecciones a este organismo para «intentar perjudicar» su reputación y la de su empresa.

benavente responde así a las informaciones que se han conocido en varios medios de comunicación durante los últimos días, en las que Hernando aseguró que impugnará la candidatura de Benavente a las elecciones a la presidencia de FAE si este se presenta como vicepresidente de la patronal del metal.

La tensión entre ambos empresarios comenzó a finales de la semana pasada cuando un juzgado estimó la demanda presentada por Miguel Ángel Benavente y ordenó la suspensión del proceso electoral en Femebur, así como la paralización de la reelección de Andrés Hernando, prevista para este lunes.

«En todos los años que llevo al frente de esta institución, jamás pensé que tendría que enfrentar una situación similar a esta», afirmó Benavente, que convocó hoy a los medios para defenderse de los «comentarios vertidos sobre su persona y algunas de sus empresas por parte del presidente de Femebur».

«Sin estar el proceso abierto, ya está en plena campaña electoral a la presidencia de FAE», afirmó Benavente, que recordó que Hernando también opta a liderar la FAE y de hecho hoy mismo ha presentado su Plan de Transformación y Futuro para la patronal burgalesa.

En relación a los comentarios acerca de su participación en Femebur, Benavente fue tajante y aseguró que, como administrador único de Kataforesis Burgos, «ostenta legítimamente la representación de la empresa en la Junta Directiva de la Federación del Metal», y por tanto, y de acuerdo a lo que establecen sus estatutos, ejerce «con pleno derecho como vicepresidente».

«Esta condición no es fruto de una imposición ni de una maniobra, sino del cumplimiento estricto de la legalidad y de la confianza de los miembros de la Junta. Cualquier intento de cuestionarlo, responde más a intereses personales que argumentos jurídicos», añadió.

Asimismo, quiso referirse también a la gestión de Femebur, y señaló que bajo el mandato de Hernando en el periodo de 2019 a 2025, se han permitido incrementos en el convenio del metal de «más del 20 por cien lineal», mientras que en su etapa al frente entre 2011 y 2018, el incremento fue del «diez por cien lineal y se aumentaron 16 horas en el cómputo anual de las horas trabajadas».

«Resulta difícil entender que ahora prometa un cambio para FAE cuando, teniendo un magnífico banco de pruebas como es Femebur, en los seis años que lleva al frente no se ha impulsado una sola transformación real. Femebur ha sido prácticamente invisible. Eso no es representar a los empresarios, es fallarles», indicó Benavente, que afirmó que convocar elecciones en pleno mes de agosto «solo refuerza la sospecha de que no se busca transparencia, sino control».

«Yo no quiero una FAE para unos pocos, quiero una FAE para todos, cercana, útil, profesional y valiente», apuntó el empresario, que aseguró que presentará su candidatura en septiembre, y lo hará «con la cabeza alta y las manos limpias». «Frente a la crispación, ofrezco estabilidad, frente al inmovilismo, acción; y frente a la maniobra, transparencia», agregó.