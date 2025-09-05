Tumbada la iniciativa del PP de ligar la subida de la tasa de basuras a la bajada del IBI en Burgos El equipo de Gobierno no ha obtenido respaldo a la intención de subir la tasa de basuras obligada por el Gobierno y por Europa y tampoco a la bajada del tramo municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles, que tampoco se tocará

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 209, reguladora de la tasa por recogida y tratamiento de residuos. Y lo hace por razones diametralmente opuestas. Vox ha votado en contra porque entiende que es una «tasa ideológica, que viene de Europa y es una imposición» a la que ha calificado de «tiranía». Y el PSOE ha afeado al equipo de Gobierno que «no es oportuna en estos momentos» porque el PP no ha trabajado «ni en la corresponsabilidad ni en el principio el que contamina paga».

El concejal de hacienda, Ángel Manzanedo, ha argumentado que el equipo de gobierno «quiere bajar los impuestos». Y que una medida eficaz para compensar la obligada subida de la tasa de basuras impuesta por Sánchez era aparejar una bajada del impuesto de bienes inmuebles, en el tramo que le corresponde al municipio.

Manzanedo ha subrayado que el equipo de Gobierno «se ha visto obligado» a aplicar esta subida, que «es una normativa europea» traspuesta a España, y una «obligación impuesta por Sánchez a los ayuntamientos».

El pago por generación de residuos

De esta manera, el Consistorio ha de adaptarse a las «obligaciones específicas» y que permita implementar el pago por generación de residuos. En el equipo de Gobierno han estudiado la posibilidad de no elevar la carga impositiva a la ciudadanía ante la obligación gubernamental. Y se decidió «vincular la subida de la tasa» a la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la elevación del pago, ha explicado Manzanedo.

Esa era la intención del equipo de Gobierno porque, como ha destacado la alcaldesa Cristina Ayala, no les gusta «ni esta subida, ni la Zona de Bajas Emisiones»; pero por su responsabilidad no quiere «elevar la carga impositiva» y de ahí vincularlo a la bajada del porcentaje asumible por los ayuntamientos en el IBI.

Como era previsible, porque el dictamen de la Comisión Especial Tributaria fue negativo, ni Vox ni PSOE dieron su confianza a esta propuesta. Por su parte, Vox ha justificado su voto en contra a la subida de la tasa porque es «ideológica, viene de Europa y además es una imposición» a la que ha calificado de «tiranía».

El PSOE también se ha opuesto porque «no es oportuna aprobarla en estos momentos» porque el equipo de Gobierno no ha trabajado «ni en la corresponsabilidad ni en el principio del que contamina paga». El concejal Josué Temiño ha enfatizado que el equipo Cristina Ayala «engaña a los burgaleses» para justificar la posición del PP en Europa.

Ha subrayado que el Ayuntamiento de Burgos «no ha puesto en marcha medidas correctoras» e incumple la intención de la norma que es «primar al que menos contamina y gravar al que lo haga» y esa normativa no aplica esa intención ha asegurado el socialista. Temiño ha retado a Ayala a que «si es tan responsable que presente una moción de confianza» vinculada a modificación; en cualquier caso, «hay tres años para implementar esta medida».

Hacienda

En el transcurso del Pleno, el equipo de Gobierno ha valorado el trabajo que han realizado las diferentes áreas, como ha indicado el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, que ha permitido tener una ejecución presupuestaria del 19 por ciento, frente al 7 del ejercicio pasado. Ha destacado Manzanedo que el presupuesto de 2025 «entró en vigor en abril» y ha anunciado que «este año es el de la ejecución de inversiones» que se va a ver reflejado en la acción de gobierno, ha destacado el concejal.

Las explicaciones del Gobierno local no han convencido a la oposición; mientras el portavoz Fernando Martínez Acitores ha reprochado la escasa ejecución, desde el PSOE, su portavoz, Daniel de la Rosa, ha afeado al equipo de Gobierno que ese porcentaje apenas responde a «proyectos» del PP y que todo esto llevará a una ejecución al final de año de apenas la mitad de lo previsto.

Manzanedo también ha dado cuenta al Pleno del informe de morosidad del segundo trimestre del ejercicio 2025 que, salvo en algunas cuestiones puntuales, ha mejorado «y por primera vez» ha bajado de los «30 días» en el pago de las obligaciones.

Plusvalías

Tampoco ha salido adelante es la modificación del coeficiente del tipo de gravamen al 19% desde el 21% actual en el impuesto de la plusvalía Manzanedo ha asegurado que todos los informes de Tesorería obligan a la actualización de los coeficientes por normativa legal. El Pleno ha debatido la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal 503, reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

La nueva redacción sobre las liquidaciones se realizó en la Junta de Gobierno en junio. Y en la Comisión Tributaria Manzanedo lo expuso de viva voz para bajar el tipo de gravamen. Con la subida, el Ayuntamiento de Burgos ingresaría 232.290 euros. Y con la bajada del gravamen se ahorraría 569.734 euros. Esto supone más de 227.000 euros de ahorro.

Para Vox la modificación es «muy corta» porque ya llevaron a Pleno su supresión en el mandato pasado. Y es «el mal menor» aunque las «formas de presentar», in voce, por parte del concejal.

El PSOE ha denunciado que los informes presentados son deficientes y se han enterado por el Pleno de los «porcentajes» de reducción, en palabras de la responsable socialista del área, Sonia Rodríguez.