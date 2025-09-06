El cuarto espacio municipal para el ocio de mayores en Burgos estará en el paseo de la Isla El Ayuntamiento ha retomado la posesión de un local de su propiedad en el paseo de la Isla número 7, aunque habrá que esperar aún algún tiempo a su apertura para realizar las obras necesarias para la accesibilidad

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:38

Una de las peticiones que ha recibido el Ayuntamiento a lo largo de este mandato es que habiliten lugares para el ocio de las personas mayores. Conforme a esto, el equipo de Gobierno ha ido creando espacios para llevar a cabo este tipo de actividades. A juicio de los responsables de la materia, estos locales son «un éxito y cada tarde se llenan de mayores para jugar a las cartas».

El último de los locales que se van a habilitar para este tipo de actividades será uno que tiene el Ayuntamiento en el paseo de la isla. Concretamente se trata de un local en el número siete de esta zona de la ciudad y que dará servicio al barrio de Fuentecillas y San Pedro de la Fuente. La Junta de Gobierno celebrada el 4 de septiembre acordaba la inscripción de este local a la Gerencia de Servicios Sociales.

Se trata de un recinto que el Ayuntamiento de Burgos cedió en su día a la Asociación de Laringectomizados y pasa ahora de nuevo a posesión municipal. La idea es proyectar este nuevo espacio de ocio para mayores, como anuncio la portavoz del Gobierno local, Andrea Ballesteros. Sería ya el cuarto espacio para jugar a las cartas tras los de calle Vitoria, Capiscol y Vadillos en marcha desde hace meses.

Estos lugares son «una nueva apuesta» del equipo de Gobierno y «un ejemplo de cómo pequeñas actuaciones» pueden mejorar los servicios a los vecinos de Burgos, dando respuesta a las peticiones o necesidades de los barrios». «Basta con preocuparse, escuchar y atender a los vecinos», aseguraban desde el equipo de Gobierno.

En vistas del éxito, que tuvieron los primeros locales, en la calle Vitoria y en Capiscol, la intención de extender los espacios municipales para jugar a las cartas por los diferentes barrios, se concretó en Vadillos y ahora en San Pedro de la Fuente.

Adecuar el local

Ballesteros ha asegurado que no está previsto que este local se abra a corto plazo. No manejan fechas concretas, porque hay que realizar diferentes obras de adecuación, entre otras, las de facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. Lo más importante, como has señalado la portavoz, era encontrar un lugar en este barrio.

Han sido muchas las veces que los vecinos de Fuentecillas y de San Pedro de la Fuente han reclamado un espacio de este tipo para llevar a cabo actividades de ocio. Lo más importante era encontrar el local adecuado para estas actividades y ahora ya tiene el Ayuntamiento, no solo la propiedad, sino la posesión del recinto.

El último local para jugar a las cartas que habilitó el Ayuntamiento de Burgos está en la plaza Vadillos. Abrió sus puertas el pasado 2 de junio con un notable éxito de público. Anteriormente ya se habían llevado a cabo este tipo de actividades en Capiscol.

Este centro de esta populosa zona de la capital habría sus puertas en junio de 2024. Solo unos meses antes, se habilitó una zona para jugar a las cartas también en el antiguo edificio de Vitoria 203.

