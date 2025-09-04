El nuevo audiovisual en sala inmersiva sobre el Castillo de Burgos se estrena en primavera La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para realizar este Audiovisual que, además, lleva consigo la instalación de todo el equipamiento en la sala

Julio César Rico Burgos Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:00

Mientras las obras del Castillo de Burgos avanzan a buen ritmo, está previsto que terminen antes de que acabe el mes de septiembre, el Ayuntamiento ha dado un paso más. La idea es que en un plazo de algo más de seis meses, burgaleses y foráneos puedan disfrutar del audiovisual que va al albergar la sala inmersiva de la fortaleza. Si se cumplen los plazos establecidos en la primavera, se podrá observar ya el audiovisual.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que las obras de la fortaleza del Castillo «estarán acabadas con seguridad» a finales de este mes de septiembre. La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de realización de la producción audiovisual a la empresa Oniricom Comunicación por 153.152 y un plazo de seis meses.

En el mismo contrato con esta empresa está previsto que ponga todo el suministro del equipamiento para llevar a cabo la actividad. Se trata de una actuación financiada con fondos Next Generation-EU.

Cómo será el audiovisual

En este sentido, tal y como adelantó Burgosconecta en el mes de junio, la producción va a a mostrar la derrota de las tropas de Wellington en el asedio que sufrió el Castillo de Burgos en 1812. La producción audiovisual irá destinada a un «público multigeneracional y tendrá carácter histórico, turístico y cultural, sin perder en ningún momento el rigor científico y el realismo».

Tendrá una duración de entre unos 8 a 10 minutos y contará con una producción de video en el que se pueda ver el asedio, con efectos visuales y sonoros, proyectando imágenes para conseguir efectos de movimiento 3D, acompañándolo de efectos visuales y efectos sonoros que aporten mayor realismo al espectáculo.