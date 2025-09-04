BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en el interior de la fortaleza. JCR

El nuevo audiovisual en sala inmersiva sobre el Castillo de Burgos se estrena en primavera

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para realizar este Audiovisual que, además, lleva consigo la instalación de todo el equipamiento en la sala

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:00

Mientras las obras del Castillo de Burgos avanzan a buen ritmo, está previsto que terminen antes de que acabe el mes de septiembre, el Ayuntamiento ha dado un paso más. La idea es que en un plazo de algo más de seis meses, burgaleses y foráneos puedan disfrutar del audiovisual que va al albergar la sala inmersiva de la fortaleza. Si se cumplen los plazos establecidos en la primavera, se podrá observar ya el audiovisual.

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que las obras de la fortaleza del Castillo «estarán acabadas con seguridad» a finales de este mes de septiembre. La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato de realización de la producción audiovisual a la empresa Oniricom Comunicación por 153.152 y un plazo de seis meses.

En el mismo contrato con esta empresa está previsto que ponga todo el suministro del equipamiento para llevar a cabo la actividad. Se trata de una actuación financiada con fondos Next Generation-EU.

Noticias relacionadas

El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras

El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras

Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso

Cómo obtener la tarjeta gratuita del bus en Burgos: los requisitos y las multas por mal uso

El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos

El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos

Cómo será el audiovisual

En este sentido, tal y como adelantó Burgosconecta en el mes de junio, la producción va a a mostrar la derrota de las tropas de Wellington en el asedio que sufrió el Castillo de Burgos en 1812. La producción audiovisual irá destinada a un «público multigeneracional y tendrá carácter histórico, turístico y cultural, sin perder en ningún momento el rigor científico y el realismo».

Tendrá una duración de entre unos 8 a 10 minutos y contará con una producción de video en el que se pueda ver el asedio, con efectos visuales y sonoros, proyectando imágenes para conseguir efectos de movimiento 3D, acompañándolo de efectos visuales y efectos sonoros que aporten mayor realismo al espectáculo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  2. 2 Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros
  3. 3 Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda
  4. 4 Dos detenidos por robar 10.000 euros en cosméticos de camiones estacionados en Burgos
  5. 5 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos
  6. 6 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de septiembre
  8. 8 Aumenta la inversión para operaciones de cambio de género con siete servicios contratados en Burgos
  9. 9 De Burgos a Zamora y León: el alimento donado al ganado arrasado por los incendios busca transportistas
  10. 10 18 millones de euros para un nuevo regadío en Burgos que transformará 850 hectáreas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El nuevo audiovisual en sala inmersiva sobre el Castillo de Burgos se estrena en primavera

El nuevo audiovisual en sala inmersiva sobre el Castillo de Burgos se estrena en primavera