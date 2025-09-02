El renovado Castillo de Burgos se podrá visitar mientras se realizan las últimas obras Las obras de las estructuras metálicas que recrean el antiguo castillo de Burgos y palacio de Alfonso X están a punto de terminar; así lo apunta el Ayuntamiento

Julio César Rico Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 07:27

Una vez terminen las obras de las estructuras metálicas, los burgaleses y los turistas van a poder visitar el Castillo de Burgos y conocer en primera persona el resultado de esta novedosa y no exenta de polémica actuación. La idea es que a finales de septiembre quede totalmente terminada la actuación que se denomina 'Castillos en el Aire' y que el visitante pueda recorrer estos espacios a través de pasarelas en un itinerario nuevo de las ruinas del Castillo.

El concejal de Medio Ambiente y Turismo, Carlos Niño, ha asegurado que será a finales de septiembre cuando ya se puedan dar por finalizadas las obras. Ha recordado que hubo un problema con las estructuras metálicas que se ha solventado sin ningún problema. La estructura se inspira en la obra del artista italiano Eduardo Tressoldi y supone la recreación de los volúmenes mediante mayas.

De hecho, el proyecto, valorado en 2,3 millones de euros, incluye varias actuaciones, incluida la recuperación de la entrada original, desde donde se accederá a partir de ahora, la consolidación de varios elementos y la construcción de un par de edificios cuyo interior será musealizado.

Dos actuaciones en el interior

Todo ello planteado siguiendo una cuidadosa documentación histórica, que se ha tenido en cuenta a la hora de ubicar los diferentes elementos dentro de la fortaleza; cada nuevo elemento estará donde en alguna época hubo algo.

Ha precisado que una vez esté terminada esta obra se pondrán con las otras dos actuaciones contempladas en el interior de la fortaleza, como son la sala inmersiva y el proyecto de musealización. Mientras estas obras duren se tendrá un espacio abierto para que la gente pueda visitarlo.

El Ayuntamiento de Burgos ha diseñado ya el esquema que tendrá el audiovisual que se va a mostrar en el Castillo como una experiencia «inmersiva». Se trata de la derrota de las tropas de Wellington en el asedio que sufrió el Castillo de Burgos en 1812. La producción audiovisual irá destinada a un «público multigeneracional y tendrá carácter histórico, turístico y cultural, sin perder en ningún momento el rigor científico y el realismo».

Tendrá una duración de entre unos 8 a 10 minutos y contará con una producción de video en el que se pueda ver el asedio, con efectos visuales y sonoros, proyectando imágenes para conseguir efectos de movimiento 3D, acompañándolo de efectos visuales y efectos sonoros que aporten mayor realismo al espectáculo.