BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bulevar del Ferrocarril en su tramo cercano al cruce de Santa Dorotea. JCR

El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas

El Ayuntamiento ha tomado la decisión de denominar así al tramo de once kilómetros que recorre la ciudad de este a oeste, pero se mantienen otros nombres de siempre

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:17

La denominación Bulevar del Ferrocarril ya es oficial en el Ayuntamiento de Burgos, a la espera de que lo rectifique la Junta de Gobierno de este miércoles. La comisión de Personal del Consistorio ha tomado la decisión de denominar con el nombre que conoce la ciudadanía a todo el recorrido de once kilómetros de este a oeste, por donde transcurrían las vías del tren.

Un nombre, el del Bulevar del Ferrocarril, que va a convivir con los de las calles Alicante, Luis Rosado, avenida de Valencia, Santa Clara, Casillas, Cortes y Rivalamora, que son las denominaciones que tenían los diferentes tramos de calles cuando existían las vías del tren y la ciudad se encontraba separada por muros y catenarias.

La presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, ha explicado que se trata de una decisión tomada a raíz de la petición de dos empresas que realizan obras de construcción de nueva planta en el entorno del Bulevar. Habían solicitado «la numeración en los nuevos edificios construidos, lo que ha motivado llevar a sometimiento de la comisión la aprobación de esa denominación». La opción que se ha tomado es denominarlo así, dado que es el nombre que «tradicionalmente se usa por parte de los ciudadanos» y el que figura en muchos planos y mapas.

El Ayuntamiento de Burgos ha optado por mantener el nombre porque supone «un coste importante para las comunidades de vecinos y para aquellos que tienen actividades profesionales» con una dirección en estas calles. Sin embargo, si en un momento dado son las propias comunidades las que piden eliminar ese nombre y cambiarlo, «el Ayuntamiento lo aceptará», ha aclarado.

Noticias relacionadas

El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado

El cuarto espacio municipal para el ocio de mayores en Burgos estará en el paseo de la Isla

El cuarto espacio municipal para el ocio de mayores en Burgos estará en el paseo de la Isla

Los técnicos municipales ahora estudian diferentes metodologías «para compatibilizar las numeraciones de los nuevos edificios del Bulevar, con los números de las calles citadas que van a mantener su nomenclatura». Van a establecer el punto de arranque en una de las glorietas de entrada al Bulevar y será correlativo.

Barriuso ha subrayado que con este nombre se quiere testimoniar y recordar «la circulación del ferrocarril por este mismo itinerario durante casi 150 años». Transcurre desde la glorieta Luis Morcillo Ruiz, en la confluencia con la N-120, hasta la glorieta de la avenida de la Constitución Española, confluencia con la calle Juan Ramón Jiménez. A lo largo de estos meses, antes de final de año, será una realidad. El dictamen de Personal pasará a la Junta de Gobierno de este miércoles para que dé su aprobación definitiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en la colisión entre dos turismos en Burgos
  2. 2 Heridas dos mujeres y dos niñas en el vuelco de un turismo en la AP-1, en Burgos
  3. 3 El pueblo de Burgos que vende 16 parcelas para revitalizar su polígono industrial
  4. 4 El campeón de BMX de Burgos con 12 años: «Ganar te da más ganas de seguir practicando»
  5. 5 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  6. 6 Un accidente por el choque de dos coches en la A-1 deja una herida en Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre
  8. 8 El mercado de coches de segunda mano en Burgos resiste: caída en agosto, pero leve subida en 2025
  9. 9 Las claves para envejecer en casa: una década de la ayuda a domicilio y la teleasistencia en Burgos
  10. 10 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas

El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas