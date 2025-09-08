El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas El Ayuntamiento ha tomado la decisión de denominar así al tramo de once kilómetros que recorre la ciudad de este a oeste, pero se mantienen otros nombres de siempre

Julio César Rico Burgos Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:17

La denominación Bulevar del Ferrocarril ya es oficial en el Ayuntamiento de Burgos, a la espera de que lo rectifique la Junta de Gobierno de este miércoles. La comisión de Personal del Consistorio ha tomado la decisión de denominar con el nombre que conoce la ciudadanía a todo el recorrido de once kilómetros de este a oeste, por donde transcurrían las vías del tren.

Un nombre, el del Bulevar del Ferrocarril, que va a convivir con los de las calles Alicante, Luis Rosado, avenida de Valencia, Santa Clara, Casillas, Cortes y Rivalamora, que son las denominaciones que tenían los diferentes tramos de calles cuando existían las vías del tren y la ciudad se encontraba separada por muros y catenarias.

La presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, ha explicado que se trata de una decisión tomada a raíz de la petición de dos empresas que realizan obras de construcción de nueva planta en el entorno del Bulevar. Habían solicitado «la numeración en los nuevos edificios construidos, lo que ha motivado llevar a sometimiento de la comisión la aprobación de esa denominación». La opción que se ha tomado es denominarlo así, dado que es el nombre que «tradicionalmente se usa por parte de los ciudadanos» y el que figura en muchos planos y mapas.

El Ayuntamiento de Burgos ha optado por mantener el nombre porque supone «un coste importante para las comunidades de vecinos y para aquellos que tienen actividades profesionales» con una dirección en estas calles. Sin embargo, si en un momento dado son las propias comunidades las que piden eliminar ese nombre y cambiarlo, «el Ayuntamiento lo aceptará», ha aclarado.

Los técnicos municipales ahora estudian diferentes metodologías «para compatibilizar las numeraciones de los nuevos edificios del Bulevar, con los números de las calles citadas que van a mantener su nomenclatura». Van a establecer el punto de arranque en una de las glorietas de entrada al Bulevar y será correlativo.

Barriuso ha subrayado que con este nombre se quiere testimoniar y recordar «la circulación del ferrocarril por este mismo itinerario durante casi 150 años». Transcurre desde la glorieta Luis Morcillo Ruiz, en la confluencia con la N-120, hasta la glorieta de la avenida de la Constitución Española, confluencia con la calle Juan Ramón Jiménez. A lo largo de estos meses, antes de final de año, será una realidad. El dictamen de Personal pasará a la Junta de Gobierno de este miércoles para que dé su aprobación definitiva.