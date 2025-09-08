La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA La mayor demanda viene originada porque faltan cualificados por la continua actualización en los entornos digitales

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha advertido de que los profundos cambios y actualizaciones en relación con el mundo digital, la inteligencia artificial y el 'gaming' está provocando la necesidad de contar con perfiles tecnológicos en cualquier ámbito. Perfiles que ya pueden ser de FP, FP 2 FP 3 o titulados universitarios.

El mandatario universitario recordaba el pasado fin de semana durante la UBU Party que Burgos es una provincia altísimamente industrializada y hace falta mucho personal técnico de las ramas de la FP y universitarios.

El grado en Diseño de Videojuegos de la UBU se plantea como un proceso de comunicación en el que es tanto o igual de importante la técnica como el diseño, la narración o la difusión y venta del producto. Unos estudios que capacitan para trabajar en la dirección creativa, en el desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas, en departamentos de comunicación y marketing, en la gestión, difusión y retransmisión de partidas y eventos o en la innovación docente y la formación como investigadores y expertos en estudios sobre videojuego.

La industria demanda, cada vez más, «profesionales que ya no solo cuenten con una habilidad específica, sino que sean capaces de conocer el proceso multidisciplinar de la creación» de videojuegos. Para esto, se ha diseñado un plan de estudios que permita la adquisición de conocimientos teórico-prácticos de una manera organizada y sostenible.

Aplicación en turismo de Burgos

Una de las aplicaciones que la tecnología del 'gaming' tiene sobre aspectos prácticos de la ciudad de Burgos es en el Turismo, en la cultura y en la educación, señalaba el vice alcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, en las jornadas UBU Party. Explicaba que hay diferentes sectores que ya están basando su tecnología de apoyo en el 'gaming'. Y en el Ayuntamiento de Burgos puede ser fundamental.

Y ante la pregunta si Burgos tiene capacidad para retener a los estudiantes de este tipo de tecnologías, García explica que el gran problema para lograr un auténtico desarrollo es que faltan personas. Precisamente están de la mano Universidad, Ayuntamiento y Diputación «para atraer personas, no para que se marchen».

Recordaba que este apoyo puede venir para a través de un juego, enseñar cómo era Burgos hace 500 años, conocer la historia con sistemas de realidad Virtual. Por eso es importante formar a los jóvenes en este campo, que tiene aplicación también en la industria.

Apuntaba Manso, que el futuro ya es presente, iba por esa línea; y junto a las administraciones del ámbito educativo, económico, y social, hay que avanzar en ese campo. Ha asegurado que la demanda de este tipo de perfiles va a ser extraordinaria.

Recordaba que uno de los objetivos fundamentales de todas las administraciones es conseguir retener talento, agente joven, atraer y que nos vengan de nuestros entornos próximos o lejanos.

Es importante para el vicealcalde que las familias sepan de qué va el gaming, porque no es solo jugar, es planificar el futuro y la tecnología tiene que entrar de lleno en todas las titulaciones como apoyo.