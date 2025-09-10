Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos El festival llenará el centro histórico de Burgos de teatro, circo, danza, música y espectáculos familiares entre el 11 y el 14 de septiembre

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:03

Burgos se prepara para vivir, del 11 al 14 de septiembre, la XXIV edición del Festival de las Artes EnClave de Calle, una cita que transformará el centro histórico en un gran escenario abierto con casi medio centenar de espectáculos para todos los públicos. Teatro, circo contemporáneo, danza, música y actividades participativas se repartirán por lugares tan emblemáticos como el paseo de Marceliano Santa María, el paseo de la Isla, la plaza de la Libertad —convertida en plaza de los Ingenios—, el Espolón o el paseo de la Sierra de Atapuerca.

La gran inauguración llegará de la mano del artista francés Olivier Grossetête, que propondrá una de las experiencias más esperadas del festival: la «construcción» de una Catedral de Burgos efímera levantada con cajas de cartón, ensambladas entre vecinos y visitantes. La obra, que se iniciará días antes con talleres abiertos a la ciudadanía, se completará el jueves 11 y culminará el domingo 14 con su «deconstrucción», en la que el público será protagonista al derribar la instalación.

Junto a esta propuesta participativa, el festival da espacio a las compañías locales. Arawake Teatro presentará Homo curiositatis, inspirado en la evolución humana y los yacimientos de Atapuerca, mientras que Bambalúa Teatro llenará las calles con humor e interacción en ¡Peregrinos!, inspirado en el Camino de Santiago. Ambas piezas, junto a la Catedral de cartón de Grossetête, se enmarcan dentro del apoyo a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031.

Aquí puedes consultar el programa completo, con todos los horarios y ubicaciones de cada espectáculo y actividad:

El cartel suma además la presencia internacional de Circo Ronaldo, legendaria compañía belga que estrenará en España su espectáculo Sono Io?, una historia entre padre e hijo que combina teatro y circo en carpa, con funciones en el Palacio de la Isla. También destacan propuestas como Maña, de la Cía. Manolo Alcántara, en la que se levanta un monumental arco con cajas y técnicas artesanales; o Bye, bye, Confetti, de la premiada La Baldufa, un emotivo montaje de clown recomendado para todas las edades.

Las familias encontrarán su espacio en los Juegos de Feria, en la plaza de los Ingenios, con atracciones sostenibles de la francesa Compagnie Dut: desde un carrusel manual construido con materiales reciclados hasta juegos de agua y autos de choque a pedales. Una propuesta que convierte esta plaza de Burgos en un punto de encuentro imprescindible para los más pequeños.

Además, la programación se completa con espectáculos itinerantes que recorrerán el Espolón y otras calles céntricas, montajes de humor y clown musical, propuestas de teatro de objetos y trabajos de artistas burgaleses como Teatro La Sonrisa, Marta Luna, Brama Teatro o Jean Philippe Kikolas, que celebra 15 años en solitario con su emblemático Sin remite.