Burgos volverá a ver por sus carreteras estas joyas de la automoción. BC

Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos

Sad Hill, San Pedro de Cardeña, San Pedro de Arlanza y el Museo de la Evolución Humana son los destinos elegidos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:38

La provincia de Burgos va a vivir los días 5, 6 y 7 de septiembre el XXIII Rally de Burgos de vehículos históricos anteriores a 1940. En esta cita van a participar 22 coches de diferentes provincias del norte como Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid, La Rioja o La Coruña, además de Burgos que va a contar con cinco vehículos clásicos de la organización, que corre a cargo del 'Club Burgalés de Vehículos Históricos'.

Este año el rally de vehículos históricos va a visitar escenarios de películas rodadas en la provincia, como el monasterio de San Pedro de Cardeña -El Cid-, el cementerio Sad Hill, en Contreras - El bueno, el feo y el malo-; el monasterio de San Pedro de Arlanza - El Valle de las Espadas-; y el Museo de la Evolución Humana -La huella del mal-.

El programa de actos recoge que el viernes día 5, a las 18.00 horas se realizará la recepción y la acreditación de los participantes en el Hotel Las Vegas. A las 20.30 se trasladarán en autobuses al monasterio de San Pedro de Cardeña y se realizará la cena en un mesón de Carcedo.

La segunda jornada, los participantes se pondrán en marcha a las 8.30 horas desde Villafría hacia Sarracín y Barbadillo del Mercado para desviarse hasta Contreras y continuar por el camino rural hasta el cementerio de Sad Hill. Regresarán a Barbadillo y tomarán dirección al monasterio de San Pedro de Arlanza por Hortiguela. Posteriormente pasaran por Covarrubias y Santo Domingo de Silos para comer en la villa monacal. Regresarán a las 17.30 horas a Villafría por Covarrubias y Cuevas de San Clemente hasta Sarracín. En total harán una ruta de 183,5 kilómetros.

La jornada del domingo día 7, estacionarán sus vehículos en el paseo Sierra de Atapuerca para visitar el Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Aquí, las personas que pasen por allí, podrán contemplar estas joyas de la automoción, en una jornada que cerrará el encuentro de vehículos antiguos anteriores a 1940.

Publicidad

