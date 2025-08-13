El EnClave de Calle se reinventa en Burgos con la construcción y derribo de una catedral de cartón de tres toneladas Se trata de recrear la construcción y deconstrucción del monumento en una acción ideada por el artista francés Oliver Grossetête y ejecutada por personal voluntario

Julio César Rico Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:11

El Festival Enclave de Calle da un giro de guion este año con una propuesta rompedora y original como es la construcción, y posterior destrucción, de una réplica de la Catedral de Burgos realizada con cajas de cartón. Una obra del artista francés Oliver Grossetête que va a ser llevada a cabo por voluntarios burgaleses que se sumen en esta iniciativa que va a coordinar la Federación de Fajas y Blusas de Burgos. Las cajas de cartón las va a aportar la emrpesa Smurfit y se trata de cartón reciclado que, una vez destruida la catedral, volverá a reciclarse, como ha señalado el representante de la empresa Luis Mínguez.

El festival de artes escénicas cumple la XXIV edición con la habitual presencia de grupos de teatro de calle e incluyendo esta novedad. Según ha explicado el concejal de festejos, Cesar Barriada, dará comienzo el 4 de septiembre y tendrá varias fases. La primera, entre los días 4 y 11 de septiembre, cuando varios grupos de voluntarios irán cosntruyendo los diferentes elementos de la Catedral, según el plan del artista.

Está previsto que el 11 de septiembre quede terminada y se levante la estructura para quedar fijada. Dos días más tarde, aprovechando su ubicación en el paseo Sierra de Atapuerca, se van a hacer diferentes representaciones para ensalzar los tres monumentos Patrimonio de la Humanidad de Burgos como son Atapuerca, el Camino de Santiago y la propia Catedral. A las 20.00 horas, los grupos los grupos Arawaque y Bambalúa pondrán en escena dos obras relativas a estos patrimonios de la Unesco.

El domingo 14, coincidiendo con el final del EnClave de este año, se procederá a la deconstrucción «de forma inclusiva» del monumento hecho los días anteriores, de tal manera que quienes quieran participar en «esta destrucción efímera», puedan hacerlo, ha explicado Barriada

Las cajas de cartón reciclable las van a aportar la empresa Smurfit, mientras que la Federación de Blusas y de Fajas buscará voluntarios, no solo entre las peñas para la confección de este monumento, sino en toda la ciudadanía.

Amplio programa de actividades

Barriada también ha ofrecido este miércoles otras pinceladas acerca de la edición de 2025 del festival. Como en años anteriores va a tener cuatro escenarios en el casco histórico de Burgos. Los espectáculos se van a celebrar en la plaza de San Juan, la plaza de la Libertad, el paseo de Espolón en su andén central y en el Arco Santamaria. Y otros esporádicos como el paseo de la Isla, donde se instalará el Circo Ronaldo, de 200 años de antigüedad.

La mayor parte de los espectáculos son gratuitos, mientras que para los que se requiere invitación por tratarse de aforo más reducidos, estas se pueden recoger una hora antes del espectáculo, en el lugar que se celebra. El EnClave de Calle de Burgos reunirá en tres días, del 12 al 14 de septiembre, alrededor de un centenar de espectáculos con 12 compañías de teatro y 140.000 euros de presupuesto.

El EnClave de Calle mantiene su cometido de convertir el centro histórico en un lugar vivo que propicie el encuentro entre los ciudadanos y turistas con expresiones artísticas de calidad. En su próxima edición esgrimirá argumentos para impulsar la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Cultural Europea 2031.