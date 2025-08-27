El monumental puente de cartón que levantará un pueblo de Burgos como homenaje al pasado Se trata de una acción colectiva enmarcada en +FIMUC, el Festival Internacional de Mujeres Creadoras, que transformará Covarrubias en un espacio de arte, memoria y unión vecinal

Covarrubias se prepara para vivir una de las acciones más singulares de la 7ª edición del festival +FIMUC: la construcción colectiva de un puente monumental de cartón reciclado inspirado en el antiguo puente medieval que cruzaba el río Arlanza.

El proyecto, titulado «Tendiendo puentes al medio rural», estará dirigido por el reconocido artista francés Olivier Grossetête, conocido por levantar estructuras efímeras de gran tamaño únicamente con cajas de cartón y la fuerza de la colaboración ciudadana. Esta es la séptima edición del Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León y ya es una cita consolidada en el calendario de la provincia de Burgos.

Un puente hecho a mano, sin grúas ni andamios

Durante dos semanas, vecinos y vecinas de Covarrubias, junto con asociaciones, voluntariado y artistas vinculados al festival, levantarán a mano una gran estructura de más de 30 metros de longitud. No habrá maquinaria, ni estructuras metálicas: solo cartón reciclado, cinta de embalar y muchas manos trabajando juntas.

El resultado será un puente simbólico que se alzará en paralelo al lugar donde durante siglos existió el original, demolido a finales del siglo XIX para dar paso a la carretera.

Fotografía antigua de Covarrubias con el puente original medieval y recreación del actual de cartón. +FIMUC

Memoria, comunidad y sostenibilidad

La iniciativa no pretende reproducir con exactitud arqueológica el desaparecido puente medieval —del que aún quedan recuerdos en fotografías del siglo XIX—, sino resignificarlo como un lugar de encuentro entre generaciones, territorios y tiempos.

Además, el proyecto tiene una fuerte vocación pedagógica y sostenible: las cajas de cartón proceden de comercios y empresas locales, y tras el desmontaje los materiales serán reciclados o reutilizados.

Ampliar Recreación de los perfiles del puente de cartón. +FIMUC

Talleres abiertos y participación ciudadana

Los talleres de construcción estarán abiertos a la ciudadanía entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, en el CRV de Covarrubias (de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h). En ellos no solo se montarán piezas del puente, sino que también se trabajará sobre la historia del municipio y la memoria de mujeres como Doña Sancha, Doña Urraca o la princesa Kristina de Noruega, figuras clave en la identidad de Covarrubias.

Un gesto de resistencia rural

Según Cristina Izquierdo, directora de +FIMUC, «la construcción del puente es una forma de devolver a Covarrubias un fragmento de su paisaje perdido y un modo de imaginar nuevos caminos compartidos. Es un gesto simbólico de resistencia y dignidad rural, una apuesta por la cultura hecha con y para las personas».

El puente efímero se convertirá así en escenario de actividades paralelas y en un símbolo de que la cultura en los pueblos no es solo memoria, sino también futuro y permanencia.