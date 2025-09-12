Una foto histórica y 2031 personas antes de destruir la Catedral de Burgos de cartón A través de la candidatura Burgos 2031, el Ayuntamiento ha organizado ambas actividades, con reparto gratuito de camisetas, para la mañana del domingo

La Catedral de cartón, una instalación efímera incluida en la programación del festival Enclave de Calle.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la candidatura Burgos 2031, convoca a la ciudadanía a participar este domingo en la acción participativa '2.031 burgaleses para una foto histórica', un evento que reunirá a miles de personas en torno a la cultura, la identidad y la ilusión compartida por la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

La cita tendrá lugar el domingo, 15 de septiembre, en el entorno de la Catedral de cartón, una instalación efímera incluida en la programación del festival Enclave de Calle, que se levantó el pasado jueves y será deconstruida este mismo domingo. A las 12:45 horas se tomará la gran fotografía conmemorativa y, a continuación, a las 13:00 horas, se celebrará el acto de deconstrucción de la Catedral de cartón, que pondrá fin a esta intervención artística.

Camisetas gratuitas para los primeros 2.031 participantes

Los 2.031 primeros participantes podrán recoger gratuitamente la camiseta conmemorativa de Burgos 2031, que servirá como distintivo en la fotografía colectiva. Para obtenerla será necesario mostrar que se sigue alguna de las redes sociales oficiales de la candidatura: Facebook, Instagram, TikTok o Twitter.

La entrega de camisetas se realizará en el entorno de la Catedral de cartón, concretamente en la puerta de acceso del Fórum Evolución Burgos (exterior), el domingo 15 de septiembre en horario de 10:45 a 12:30 horas, hasta agotar existencias.

Un gesto colectivo por Burgos 2031

La acción '2.031 burgaleses para una foto histórica' tiene como objetivo visibilizar el compromiso de la ciudad con su candidatura cultural y ofrecer un momento único de participación ciudadana.

El Ayuntamiento anima a todos los burgaleses y burgalesas a sumarse a esta iniciativa y a formar parte de una fotografía que quedará como recuerdo histórico de la ilusión colectiva que impulsa el camino de Burgos hacia 2031.