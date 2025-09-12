La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad La ciudad celebró hasta 1872 sus fiestas patronales en torno a la Santa Cruz, el 14 de septiembre, y fueron trasladadas a junio al año siguiente, para tener más horas de luz y calor

Una de las mejores formas de celebrar la fiesta es con la comida. Y una de las comidas más importantes, emblema de la ciudad, como señalaba el representante de la Federación de Peñas, Rodrigo Ibeas, es la Morcilla de Burgos. Un alimento con indicación geográfica protegida y que va a vivir su primera feria popular este sábado en la llana de afuera.

La Fundación Caja Rural, el Ayuntamiento de Burgos, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Morcilla de Burgos se han puesto de acuerdo para celebrar el 13 de septiembre la primera Feria de la Morcilla de Burgos. La cita es desde primera hora de la mañana hasta las 18.00 horas en la Llana de Afuera.

Además de las degustaciones se van a llevar a cabo demostraciones de elaboración de morcilla de Burgos y de folclore con grupos de danzas que van a participar en el evento culinario.

Guiño a la historia

Es un guiño a la celebración de las primitivas fiestas de la ciudad de Burgos, que se celebraban en torno a la Santa Cruz. La ciudad vivía una importante feria, que fue reconocida en todo el siglo XIX con actividades lúdicas, ferias y exposiciones de ganado junto con corridas de toros y con salidas campestres para degustar los productos de Burgos.

Las plazas del mercado Mayor y el mercado menor eran los lugares donde se congregaba la población. Y en esta ocasión va a ser en la llana de afuera, un lugar emblemático de la ciudad donde se van a «ofrecer pinchos de morcilla de Burgos» que se van a maridar con vinos de «Arlanza y de Ribera del Duero». Además, se van a ofrecer raciones de alubias de Ibeas para completar la oferta.

Fin solidario

La recaudación de la venta de los platos se va a destinar a las asociaciones benéficas Atalaya, Amicos y Asociación Calzadas. En esta cita se quiere también valorar algunas de las creaciones del Master Peñas del pasado mes de mayo y del Concurso del Buen Yantar. Y celebrar el 50 aniversario de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños.

En este evento colaboran entidades de Burgos como las denominaciones de origen Arlanza y Ribera del Duero, la IGP de la Morcilla de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, Caja Viva-Caja Rural Burgos, City Gastronomy, Escuela de Hostelería de Burgos, Federación de Peñas, la Diputación de Burgos y la Sociedad de Promoción -ProBurgos.