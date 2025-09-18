Abre un bar de tapas en el centro de Burgos La Vereda ofrece platos gourmet con un ambiente familiar

Sara Sendino Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:41

El crecimiento de la cultura de pinchos en Burgos se nota en las cartas de los bares y restaurantes. Otro local del estilo ha abierto en el centro, es La Vereda.

Este nuevo bar restaurante se encuentra en la calle Emiliano Aguirre, en el centro de Burgos. Se trata de una vía que conecta el paseo Sierra de Atapuerca con las calles Calera y Burgense, al lado del Museo de la Evolución Humana.

La Vereda es un bar para tomar pinchos pero también para comer. Tal y como señalan en su perfil de Instagram, ofrece «platos gourmet» y «recetas exclusivas» para disfrutar con familia y amigos.

Anteriormente, en este local ha habido varios negocios de hostelería. El último cerró hace meses. Sin embargo, tras una reforma, la actividad económica ya ha vuelto de la mano de un nuevo bar de tapas en el centro de Burgos.