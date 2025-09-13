Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos El número 33 del corazón de la capital burgalesa se prepara para abrir sus puertas, tras el cierre de la Tienda Mágica, esta vez con una oferta gastronómica muy castellana y leonesa

La Plaza Mayor de Burgos estrenará próximamente un nuevo inquilino gastronómico. En el número 33 se instalará una tienda de la firma de ibéricos Beher, que ofrecerá una variada selección de productos para llevar. Aunque la fecha exacta de apertura aún no se ha confirmado, ya se pueden ver a los obreros trabajando en el interior del local.

Esta apertura se suma a los 24 puntos de venta que la compañía tiene actualmente en España y Portugal, consolidando así su presencia en el mercado peninsular. En dicho local se podrán disfrutar de bocadillos de jamón 100% ibéricos recién cortado, conos con diferentes tipos de embutidos y hasta patas de jamón que puedes adquirir en ese mismo momento.

¿Qué es Beher?

Beher una empresas española productora de jamón, paleta, embutidos y carnes de origen ibérico. ​La sede principal se encuentra la localidad de Guijuelo, zona productora y con tradición chacinera. Los orígenes de Beher se remontan a los años 30, cuando Bernardo Hernández Blázquez, fundador de la empresa, comenzó a elaborar y comercializar productos ibéricos de forma artesanal.

En la década de los 70, su hijo Bernardo Hernández García tomó el relevo, impulsando la internacionalización de la marca y reforzando la crianza del cerdo autóctono 100% ibérico, cuya selección genética ha sido clave para alcanzar la excelencia actual.

Con la llegada del nuevo siglo, la tercera generación, representada por Bernardo y Jorge Hernández Tinoco, consolidó la empresa como un referente mundial. Hoy, Beher controla todo el proceso productivo, desde la cría del cerdo y la elaboración de los productos, hasta su distribución en tiendas y restaurantes propios.

De una tienda mágica a los ibéricos

El espacio que ocupará Beher no es ajeno a los cambios. Hasta hace pocos meses albergaba la Tienda Mágica de Burgos, un comercio inspirado en el universo de Harry Potter que abrió sus puertas en julio de 2024 y que logró captar la atención de decenas de curiosos y seguidores de la saga. Sin embargo, el proyecto cerró en marzo sus puertas.

La llegada de Beher a la Plaza Mayor de Burgos promete convertirse en un nuevo reclamo tanto para vecinos como para turistas, sumando tradición castellana y leonesa y sabor al corazón de la ciudad.

