BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La influencer Lola Lolita RRSS @Lolalolita

Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

La creadora de contenido compartió su comida en el Hotel Landa y aseguró haber probado «la mejor morcilla» de su vida

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:29

Una de las creadoras de contenido más influyentes de España, Lola Lolita, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, ha hecho una parada gastronómica en Burgos que no ha pasado desapercibida.

Durante el pasado domingo, la influencer compartió en sus historias de Instagram una visita al histórico Hotel Landa, uno de los establecimientos más reconocidos de la ciudad. Allí degustó uno de los platos más emblemáticos de la cocina burgalesa: la morcilla.

En la publicación, Lola Lolita no dudó en calificarla como «la mejor morcilla que me he comido en toda mi vida», acompañando su opinión con una imagen del plato que incluía la tradicional morcilla y huevos fritos.

La repercusión no se hizo espera, la publicación fue compartida por miles de seguidores, colocando de nuevo a la gastronomía burgalesa en el foco nacional gracias al alcance de la influencer. Entre ellos, numerosos burgaleses no dudaron en reenviarse la historia con orgullo local.

Noticias relacionadas

El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine

El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine

Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos

Una nueva tienda de productos ibéricos abrirá en la plaza Mayor de Burgos

Una jornada pondrá en valor el vino y la gastronomía como motores económicos de Burgos

Una jornada pondrá en valor el vino y la gastronomía como motores económicos de Burgos

Lugar reconocido en Burgos

El Hotel Landa, además de su icónica piscina y su historia ligada a la carretera Madrid-Irún, es conocido por su cuidada propuesta gastronómica, que mezcla tradición y excelencia. La visita de Lola Lolita reafirma el atractivo turístico y culinario de Burgos, donde la morcilla se consolida como embajadora del sabor local.

Tanto es así que la capital burgalesa celebró hace pocos días la I Feria de la Morcilla IGP en la Llana de Afuera. Evento que fue tan aclamado que todos los pinchos se agotaron a las pocas horas.

Con gestos como este, las redes sociales se convierten en altavoz de la cultura y la gastronomía española, acercando a diferentes generaciones a productos con siglos de tradición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  2. 2 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  3. 3 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  4. 4 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  5. 5 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos
  6. 6 Tres heridos tras el choque de un turismo y de un microbús en Miranda
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria
  9. 9 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 15 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos