Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos La creadora de contenido compartió su comida en el Hotel Landa y aseguró haber probado «la mejor morcilla» de su vida

Natalia Sáez Ursúa Burgos Martes, 16 de septiembre 2025, 12:29

Una de las creadoras de contenido más influyentes de España, Lola Lolita, con millones de seguidores en TikTok e Instagram, ha hecho una parada gastronómica en Burgos que no ha pasado desapercibida.

Durante el pasado domingo, la influencer compartió en sus historias de Instagram una visita al histórico Hotel Landa, uno de los establecimientos más reconocidos de la ciudad. Allí degustó uno de los platos más emblemáticos de la cocina burgalesa: la morcilla.

En la publicación, Lola Lolita no dudó en calificarla como «la mejor morcilla que me he comido en toda mi vida», acompañando su opinión con una imagen del plato que incluía la tradicional morcilla y huevos fritos.

La repercusión no se hizo espera, la publicación fue compartida por miles de seguidores, colocando de nuevo a la gastronomía burgalesa en el foco nacional gracias al alcance de la influencer. Entre ellos, numerosos burgaleses no dudaron en reenviarse la historia con orgullo local.

Lugar reconocido en Burgos

El Hotel Landa, además de su icónica piscina y su historia ligada a la carretera Madrid-Irún, es conocido por su cuidada propuesta gastronómica, que mezcla tradición y excelencia. La visita de Lola Lolita reafirma el atractivo turístico y culinario de Burgos, donde la morcilla se consolida como embajadora del sabor local.

Tanto es así que la capital burgalesa celebró hace pocos días la I Feria de la Morcilla IGP en la Llana de Afuera. Evento que fue tan aclamado que todos los pinchos se agotaron a las pocas horas.

Con gestos como este, las redes sociales se convierten en altavoz de la cultura y la gastronomía española, acercando a diferentes generaciones a productos con siglos de tradición.