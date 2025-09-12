Una jornada pondrá en valor el vino y la gastronomía como motores económicos de Burgos El evento, organizado por Burgosconecta, se celebrará el miércoles 17 de septiembre en la Casa del Cordón

El vino y la gastronomía se han convertido en dos puntales fundamentales para la economía de la ciudad Burgos y toda la provincia. La calidad de las zonas vitivinícolas ubicadas en su territorio, Ribera del Duero y Arlanza, que elaboran vinos referentes en el mercado, junto al maridaje perfecto con una buena mesa donde convergen los tradicional y lo innovador, se convierten en dos reclamos fundamentales. Por una parte, para dinamizar la economía y el empleo y, por otra, para atraer a visitantes amantes del mundo del vino y las delicias culinarias.

En esas fortalezas y oportunidades se ahondará en la jornada 'Vino y Gastronomía, Motores de la Economía de Burgos', organizada por Burgosconecta, con el patrocinio de CaixaBank, el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos, y la colaboración de la Denominación de Origen Arlanza y la IGP de la Morcilla de Burgos. El evento tendrá lugar el próximo miércoles 17 de septiembre, a partir de las 9:30 horas en la Casa del Cordón, situada en la calle Santander número 2 de la capital burgalesa.

El programa dará cita a referentes en el mundo del vino y la gastronomía, quienes protagonizarán dos mesas redondas. La primera de ellas llevará como título 'Una provincia donde se vive el vino'. En el debate participarán el presidente de la DO Arlanza, Ramiro García; el presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual; el mejor Sumiller España 2019 y creador de Tiempos Líquidos, Diego González, y la Máster of Wine, Almudena Alberca. En la segunda mesa redonda se hablará de 'Cocina con estrella y producto local' con la presencia de Ricardo Temiño, che del restaurante que lleva su nombre; Miguel Cobo, chef de Cobo Estratos, además del director General de la IGP Morcilla de Burgos, Rafael González, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño.

La apertura del acto correrá a cargo de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; la bienvenida la realizará el director Territorial de Caixabank en Castilla y León, Gerardo Cuartero; mientras que el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez será el encargado de clausurar la jornada.

Para acudir al evento es necesario confirmar asistencia a través del correo electrónico marketing@burgosconecta.es o en el teléfono 600 800 157.