Exterior del restaurante Cobo Estratos, restaurante en el que se está grabando la película NSU

El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine

Cobo Estratos, dirigido por el chef con estrella Michelin Miguel Cobo, acoge el rodaje de varias escenas mientras la plaza de Libertad se transforma en un auténtico set

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:44

Burgos vuelve a colocarse en el mapa audiovisual. El restaurante Cobo Estratos, dirigido por el chef con estrella Michelin Miguel Cobo, ha sido elegido como localización para el rodaje de una «superproducción cinematográfica», así lo anuncia el propio Cobo.

El cocinero revelaba este lunes a través de sus redes sociales que su establecimiento, situado en la Plaza de la Libertad de la capital burgalesa, «era de película». Las inmediaciones del restaurante se han llenado de camiones, equipos de iluminación, vestuario y atrezo, lo que ha despertado la curiosidad de vecinos y transeúntes.

En la fachada del restaurante burgalés se puede ver varias modificaciones. El local con estrella Michelín pasó a llamarse Miguel Molero, que podría ser el nombre del chef e igual protagonista de dicha película.

En sus historias de Instagram, Cobo mostraba la magnitud del despliegue y la ilusión con la que vive la experiencia. «Hoy Cobo Evolución se convierte en un plato de cine. Próximamente os contaré más. Van a usar nuestro espacio para una superproducción cinematográfica», explicó el cocinero.

En el interior del restaurante ya trabajan los equipos de iluminación y vestuario, y el rodaje moviliza a unas 120 personas, según adelantó el chef. También confirmó que el actor protagonista ya ha llegado a Burgos, aunque por el momento no puede desvelar más información. «Ha entrado ya iluminación, vestuario y ha llegado el actor principal. No puedo enseñaros más, pero os iré contando».

Este despliegue convierte al corazón de la ciudad en un auténtico set de cine y supone un nuevo impulso a la proyección cultural de Burgos como escenario de rodajes.

