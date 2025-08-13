BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl. BC

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Un varón ha fallecido a primera hora de la mañana en un accidente en la A-231 a la altura de Sasamón en el que también ha resultado herido otro joven

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:49

Un varón, cuya identidad se desconoce por el momento, ha muerto a primera hora de la mañana de hoy tras quedar atrapado en un coche en llamas que acababa de sufrir un accidente en la A-231, a la altura del municipio burgalés de Sasamón.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 6:49 horas de la mañana, cuando se ha dado aviso de la colisión entre dos vehículos en el kilómetro 132 de la vía, en sentido Burgos. Dicho aviso ya indicaba que uno de los vehículos estaba en llamas, si bien no se podía confirmar si había alguien en el interior del mismo.

Más sucesos en Burgos

Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata

Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata

Dos heridos tras volcar un turismo en Burgos

Dos heridos tras volcar un turismo en Burgos

Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar

Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar

Localizan y rescatan a dos senderistas perdidos entre Burgos y Álava

Localizan y rescatan a dos senderistas perdidos entre Burgos y Álava

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a los Bomberos de Burgos. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia han podido confirmar que en el interior del vehículo calcinado había un varón ya fallecido.

En el siniestro también ha resultado herido otro varón de 25 años de edad, que ha sido atendido por un equipo médico del centro de salud de Melgar de Fernamental y posteriormente trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público
  2. 2 Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata
  3. 3 Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo
  4. 4 La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6 Burgos cambiará la norma de los espacios privados de uso público para facilitar su mantenimiento
  7. 7 La Diputación de Burgos quiere contar con Felipe VI para el eclipse de sol de 2026
  8. 8 Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
  9. 9 La arqueología escribe el pasado de Sasamón y su comarca
  10. 10 «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos