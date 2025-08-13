Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos Un varón ha fallecido a primera hora de la mañana en un accidente en la A-231 a la altura de Sasamón en el que también ha resultado herido otro joven

Un varón, cuya identidad se desconoce por el momento, ha muerto a primera hora de la mañana de hoy tras quedar atrapado en un coche en llamas que acababa de sufrir un accidente en la A-231, a la altura del municipio burgalés de Sasamón.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 6:49 horas de la mañana, cuando se ha dado aviso de la colisión entre dos vehículos en el kilómetro 132 de la vía, en sentido Burgos. Dicho aviso ya indicaba que uno de los vehículos estaba en llamas, si bien no se podía confirmar si había alguien en el interior del mismo.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Emergencias Sanitarias - Sacyl y a los Bomberos de Burgos. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia han podido confirmar que en el interior del vehículo calcinado había un varón ya fallecido.

En el siniestro también ha resultado herido otro varón de 25 años de edad, que ha sido atendido por un equipo médico del centro de salud de Melgar de Fernamental y posteriormente trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

