Momento en el que los rescatadores suben a uno de los escaladores de la vía Ferrata de Frías.
Momento en el que los rescatadores suben a uno de los escaladores de la vía Ferrata de Frías. Junta de Castilla y León

Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata

Dada la ubicación del suceso, se movilizó al helicóptero de salvamento y los rescatadores subieron a ambos escaladores mediante una maniobra en vuelo estacionario

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 12 de agosto 2025, 19:05

Una mujer y su acompañante han sido rescatados de una vía ferrata de Burgos mientras escalaban. El suceso ha ocurrido este martes 12 de agosto. A las 13.42 horas la sala de operaciones del 1-1-2 en Castilla y León ha recibido un aviso de que una mujer había quedado colgada por unos mosquetones mientras escalaba en la vía ferrata Tobera, en el pueblo de Burgos de Frías.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido el operativo de rescate en la vía ferrata Tobera. La escaladora, que se encontraba ilesa, estaba acompañada por un varón que no podía acceder hasta ella para ayudarla.

Los rescates en esta época del año son habituales en la naturaleza por este tipo de incidentes o, por ejemplo, por golpes de calor, como el ocurrido hace unos días cerca de Pradoluengo hasta donde también tuvo que acudir el helicóptero.

La maniobra en vuelo

Ante la situación, se movilizó el helicóptero de rescate y salvamento, cuyos efectivos descendieron mediante una maniobra en vuelo estacionario hasta el punto en el que se encontraban ambos.

Una vez asegurada, la mujer fue colocada en un triángulo de evacuación e izada al helicóptero. Posteriormente, se repitió la maniobra para evacuar al acompañante. Con ambos ya a bordo, la aeronave los trasladó a una explanada en Tobera, donde tenían estacionado su vehículo.

El rápido despliegue permitió que el incidente se resolviera sin lesiones y con ambos escaladores a salvo.

