Ambulancia del Sacyl. BC

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Una mujer de 29 años de edad es trasladada al hospital tras sufrir un atropello en la avenida Casa la Vega

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:38

Una mujer de 29 años de edad ha tenido que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar herida como consecuencia de una tropello ocurrido a primera hora de la mañana en la capital provincial.

El siniestro ha tenido lugar minutos después de las 06:45 horas de la mañana, cuando un turismo ha arrollado a la mujer en la Avenida Casa la Vega, en pleno corazón del barrio de Gamonal.

Tras dar la voz de alarma, hasta allí se han trasladado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico con un equipo médico.

Una vez allí, los facultativos sanitarios han atendido a la mujer, quien ha sido posteriormente trasladada en la propia ambulancia al hospital.

