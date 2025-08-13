Dos heridos tras el vuelco de un coche en el norte de Burgos

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:14

Un hombre y una mujer de unos 60 años de edad han resultado heridos a media mañana de hoy como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado en la BU-542, en Loma de Montija, al norte de la provincia de Burgos.

Según la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar a las 11:30 horas en el kilómetro 1 de la citada vía. Allí, un turismo ha sufrido una salida de vía y ha acabado volcando, quedando atrapados en su interior los dos ocupantes del mismo.

Aunque en principio se ha solicitado la presencia de los Bomberos para excarcelar a ambos, finalmente no ha sido necesaria su intervención, ya que minutos después se informaba de que los dos habían conseguido salir del interior del vehículo.

Sí que ha sido necesario el desplazamiento de los servicios sanitarios, que han movilizado una ambulancia y un equipo médico. Una vez allí, los facultativos han atendido a los dos heridos.

