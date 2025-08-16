Tres heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos El suceso ocurrió sobre las 14:00 horas de este sábado e involucró a dos vehículos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 16 de agosto 2025, 14:29 Comenta Compartir

Un accidente de tráfico registrado este sábado, 16 de agosto, a las 14:04 horas en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 281 en el término municipal de Haza, dirección Aranda de Duero, ha dejado tres personas heridas.

Según el aviso recibido por el 112, en el siniestro se han visto implicados dos turismos, uno de los cuales ha quedado volcado sobre la calzada.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencia para atender a los ocupantes y restablecer la circulación en la vía. Los tres heridos se encontraban conscientes en el momento de la alerta.

Por el momento se desconoce si los afectados han sido ya trasladados a centros sanitarios.