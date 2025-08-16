BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia de Sacyl durante una intervención BC

Tres heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

El suceso ocurrió sobre las 14:00 horas de este sábado e involucró a dos vehículos

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:29

Un accidente de tráfico registrado este sábado, 16 de agosto, a las 14:04 horas en la carretera N-122, a la altura del kilómetro 281 en el término municipal de Haza, dirección Aranda de Duero, ha dejado tres personas heridas.

Según el aviso recibido por el 112, en el siniestro se han visto implicados dos turismos, uno de los cuales ha quedado volcado sobre la calzada.

Noticias relacionadas

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencia para atender a los ocupantes y restablecer la circulación en la vía. Los tres heridos se encontraban conscientes en el momento de la alerta.

Por el momento se desconoce si los afectados han sido ya trasladados a centros sanitarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Bonoloto deja un premio de 128.000 euros en Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento de Burgos apuesta por que la obra de El Plantío arranque por el Fondo Sur
  3. 3 Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»
  4. 4 Un torbellino de goles y juego del Burgos CF fulmina por 5-1 a una Cultural aún por hacer
  5. 5 Parralillos ya no puede acceder a ser un área de rehabilitación de la Junta
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 15 de agosto
  7. 7 Tres heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos
  8. 8 Cuatro miembros de la UME sufren quemaduras en el incendio de Odollo, León
  9. 9 Carlos V entrará en Medina de Pomar el 17 de octubre y la ciudad celebrará esta fiesta hasta el domingo 19
  10. 10 El mapa para cargar el coche eléctrico en Burgos: más puntos, pero el medio rural sigue estancado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Tres heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Tres heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos