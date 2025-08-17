BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Sacyl. BC

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos personas han resultado heridas tras una colisión en la AP-1 a la altura de Grisañela

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:08

Dos personas, una de ellas un menor de edad, han resultado heridos a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Grisaleña.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 13:254, cuando dos turismos que circulaban por el kilómetro 46 de la antigua autopista se han visto involucrados en una colisión por alcance en el carril sentido Vitoria.

Más sucesos en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Herida una mujer en un atropello en Burgos capital

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos

Tras dar la voz de alarma, hasta el lugar de los hechos se han trasladado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que en principio han tenido que atender a dos de los ocupantes de los turismos accidentados.

Se trata de una mujer de 35 años y de un joven de 15 años, que en principio presentaban heridas leves con dolor en el cuello.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos
  2. 2 Varios golpes de artes marciales causaron la muerte del empresario agredido en Burgos
  3. 3 Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos
  4. 4 Clausuran la iglesia de un pueblo de Burgos por peligro de derrumbe: «Nos sentimos abandonados por el Arzobispado»
  5. 5 Burgos se cuece, pero el alivio ya asoma: adiós al calor extremo
  6. 6 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  7. 7 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  8. 8 Villadiego acogerá el 20 de septiembre el Día de la Provincia con cambios en su organización
  9. 9 La Lotería Nacional deja un pellizco en Aranda
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 16 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos