Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos Dos personas han resultado heridas tras una colisión en la AP-1 a la altura de Grisañela

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 17 de agosto 2025, 14:08

Dos personas, una de ellas un menor de edad, han resultado heridos a primera hora de la tarde de hoy como consecuencia de un accidente de tráfico acontecido en la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Grisaleña.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 13:254, cuando dos turismos que circulaban por el kilómetro 46 de la antigua autopista se han visto involucrados en una colisión por alcance en el carril sentido Vitoria.

Tras dar la voz de alarma, hasta el lugar de los hechos se han trasladado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que en principio han tenido que atender a dos de los ocupantes de los turismos accidentados.

Se trata de una mujer de 35 años y de un joven de 15 años, que en principio presentaban heridas leves con dolor en el cuello.