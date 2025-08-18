Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos Se han registrado cinco accidentes con nueve heridos leves en estos cuatro días

Sara Sendino Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 11:23 Comenta Compartir

La operación especial de tráfico '15 de agosto' de 2025 ha terminado en la provincia de Burgos con nueve heridos leves. Asimismo, la Dirección General de Tráfico confirma la intensidad y el volumen de vehículos en las carreteras burgalesas durante estos días.

La operación comenzaba el jueves 14 de agosto a las 15:00 horas y finalizaba el lunes de agosto a las 00:00 horas. Durante los cuatro días que ha durado, la DGT destaca el «tráfico muy intenso» de las carreteras burgalesas.

En el periodo comprendido en el puente de agosto se han registrado cinco accidentes de tráfico con nueve heridos leves. Cinco personas resultaban heridas el sábado a mediodía en la carretera N-122, a la altura de Haza. Por otro lado, el domingo un motorista sufría un accidente en Huerta de Rey y, además, dos personas resultaban heridas en otro suceso en la AP-1, a la altura de Grisaleña.

De la novena víctima, la Subdelegación del Gobierno en Burgos no notifica el accidente donde resultó herida. Por último, las mayores intensidades se registraron en el mediodía del domingo 17 de agosto, alcanzando los 3.300 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia de Burgos: A-1, AP-1, A-231 y A-62.