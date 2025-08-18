BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
La carretera AP-1, a su paso por la provincia de Burgos. Sara Sendino

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Se han registrado cinco accidentes con nueve heridos leves en estos cuatro días

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:23

La operación especial de tráfico '15 de agosto' de 2025 ha terminado en la provincia de Burgos con nueve heridos leves. Asimismo, la Dirección General de Tráfico confirma la intensidad y el volumen de vehículos en las carreteras burgalesas durante estos días.

La operación comenzaba el jueves 14 de agosto a las 15:00 horas y finalizaba el lunes de agosto a las 00:00 horas. Durante los cuatro días que ha durado, la DGT destaca el «tráfico muy intenso» de las carreteras burgalesas.

Noticias relacionadas

Herido grave un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Herido grave un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda

La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda

Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos

Un incendio arrasa una nave industrial en Burgos

Familiares del hombre muerto por la agresión en Villatoro se personarán en la causa

Familiares del hombre muerto por la agresión en Villatoro se personarán en la causa

En el periodo comprendido en el puente de agosto se han registrado cinco accidentes de tráfico con nueve heridos leves. Cinco personas resultaban heridas el sábado a mediodía en la carretera N-122, a la altura de Haza. Por otro lado, el domingo un motorista sufría un accidente en Huerta de Rey y, además, dos personas resultaban heridas en otro suceso en la AP-1, a la altura de Grisaleña.

De la novena víctima, la Subdelegación del Gobierno en Burgos no notifica el accidente donde resultó herida. Por último, las mayores intensidades se registraron en el mediodía del domingo 17 de agosto, alcanzando los 3.300 vehículos/hora y sentido en las principales vías de la provincia de Burgos: A-1, AP-1, A-231 y A-62.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
  2. 2 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  3. 3 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  4. 4 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
  5. 5 Javier Castro recrea en un documental la «surrealista» historia de Las Vegas 2 de Melgar
  6. 6 El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT
  7. 7 Herido un motorista en una salida de vía en Burgos
  8. 8 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto
  10. 10 Sin comercios en el 60% de los pueblos de Burgos: nuevas ayudas buscan asegurar el acceso a productos esenciales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación &#039;15 de agosto&#039; en Burgos