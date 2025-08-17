La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda Los datos del 1-1-2 evidencian un aumento de altercados y molestias en Santa Catalina, reflejando una problemática creciente en la zona

Detención de un hombre que estaba alterado y provocando a la gente este mes de julio en la calle Hospicio.

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 17 de agosto 2025, 08:59 Comenta Compartir

Los altercados ocurridos en el barrio de Santa Catalina de Aranda de Duero a lo largo de este mes de julio han obligado a reforzar las patrullas de Policía Local que se dedican exclusivamente a controlar el ocio nocturno. Así lo confirmo el regidor, Antonio Linaje, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. La reunión se celebró precisamente para eso, para abordar medidas tras una tumultuaria a primera hora del domingo 13 de julio, en la calle Hospicio.

Las últimas noticias con sucesos de este barrio de Aranda fueron de finales de julio, cuando se detuvo a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de estupefacientes, después de que los agentes policiales incautaran varios kilos de sustancias en un pisto del barrio de Santa Catalina.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Aranda, Juan Manuel Martín, reconocía que «desde hace un tiempo» ha percibido cómo «en las zonas de ocio nocturno y también en las calles aledañas se han incrementado los problemas de delincuencia y, en general, los altercados». Aranda es una ciudad de Burgos de más de 34.000 vecinos, hay varias zonas de ocio, pero, según el número de avisos por peleas, ruidos en las calles, altercados que ha recibido la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a lo largo de 2025, hay una zona que destaca. Se trata del barrio Santa Catalina.

Cada una de las tres calles del barrio Santa Catalina que se han consultado, por separado, suman más avisos al 1-1-2 desde el 1 de enero de 2025 que las cinco del centro de la ciudad, donde también hay una intensa actividad de hostelería.

Estos datos, unidos a las peleas que se han sucedido a lo largo de julio, son los que han llevado al Consistorio a reforzar con carácter preventivo a la Policía Local tanto con medios materiales como en formación. También se trabaja en aumentar el número de efectivos de la Policía Local a través de una nueva Relación de Puestos de Trabajo.

Entre la calle Hospicio, Santiago y Pizarro suman 48 avisos al 1-1-2 por agresiones, peleas, peleas grupales, amenazas, ruidos y molestias o por tener objetos sospechosos o haber visualizado a personas en actitud sospechosa. Todos ellos, desde el 1 de enero de 2025.

Los nueve avisos a la sala de operaciones del 1-1-2 que suman las calles del centro de la ciudad se deben a ruidos y molestias, una amenaza, una pelea y un caso de acoso o persecución. En esta zona, son más habituales las llamadas al 1-1-2 por ruidos en la calle que por conflicto entre las personas.

Los altercados de este verano

Uno de los altercados más sonados de este verano ocurrido en el barrio de Santa Catalina fue una pelea que implicó a unas 15 personas en una auténtica batalla campal en la mañana del domingo 13 de julio. Se emplearon objetos como sillas, botellas y palos. Se detuvo a seis personas y también ocasionaron desperfectos en coches y portales.

Menos de una semana después, gracias a la rápida intervención de la Policía Local, se impidió que otra pelea creciera en dimensiones. Ocurrió a las 5 horas de la noche del sábado 18 al domingo 19 de julio. Se observó a un varón en estado muy agitado que empezó a empujar a las personas que se encontraban en la calle frente a un pub. Los agentes detuvieron al hombre para impedir el aumento de la tensión.

El último de los sucesos más escabrosos que se recuerdan no entra en esta estadística de avisos, ya que se remonta a diciembre de 2024, cuando cinco personas fueron detenidas por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre. El varón fue encontrado con signos de violencia en la vía pública.