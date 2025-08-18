BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Imagen del accidente. BC

Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Los servicios de emergencia intentan sin éxito reanimar durante casi una hora a un varón tras sufrir un grave accidente en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:15

Un motorista, cuya identidad se desconoce por el momento, ha fallecido tras un aparatoso accidente de tráfico acontecido este lunes en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor, en el entorno de la Barriada Inmaculada, en pleno casco urbano de Burgos capital.

En un principio, el motorista resultaba herido de gravedad tras colisionar con un vehículo. Sin embargo, y tras cerca de una hora intentando reanimarlo, los servicios de emergencia no han podido salvar su vida.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 10:30 de la mañana, cuando una motocicleta y un turismo que circulaban por la zona se han visto involucrados en una aparatosa colisión. Como resultado del golpe, el motorista ha caído al suelo, sufriendo una herida grave en la cabeza, a pesar de llevar casco.

Más sucesos en Burgos

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Cinco heridos tras el vuelco de un turismo en un accidente en Burgos

Según relatan testigos presenciales, en un primer momento, el hombre estaba consciente, pero posteriormente ha perdido la consciencia. Minutos después han llegado a la zona varias patrullas de la Policía Local, que desde ese mismo momento, en colaboración con un facultativo sanitario que pasaba por la zona, han intentado reanimarlo. Varios minutos después ha llegado una ambulancia y el personal médico de servicio ha tomado el testigo.

Sin embargo, y tras cerca de una hora de intenso trabajo por reanimar al herido en mitad de una gran expectación, los facultativos sanitarios han confirmado la muerte del joven.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
  2. 2 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  3. 3 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  4. 4 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
  5. 5 Javier Castro recrea en un documental la «surrealista» historia de Las Vegas 2 de Melgar
  6. 6 El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT
  7. 7 Herido un motorista en una salida de vía en Burgos
  8. 8 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto
  10. 10 Sin comercios en el 60% de los pueblos de Burgos: nuevas ayudas buscan asegurar el acceso a productos esenciales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos