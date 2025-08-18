Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos Los servicios de emergencia intentan sin éxito reanimar durante casi una hora a un varón tras sufrir un grave accidente en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor

Un motorista, cuya identidad se desconoce por el momento, ha fallecido tras un aparatoso accidente de tráfico acontecido este lunes en el cruce entre la carretera Poza y la calle Clara Campoamor, en el entorno de la Barriada Inmaculada, en pleno casco urbano de Burgos capital.

En un principio, el motorista resultaba herido de gravedad tras colisionar con un vehículo. Sin embargo, y tras cerca de una hora intentando reanimarlo, los servicios de emergencia no han podido salvar su vida.

El accidente ha tenido lugar al filo de las 10:30 de la mañana, cuando una motocicleta y un turismo que circulaban por la zona se han visto involucrados en una aparatosa colisión. Como resultado del golpe, el motorista ha caído al suelo, sufriendo una herida grave en la cabeza, a pesar de llevar casco.

Según relatan testigos presenciales, en un primer momento, el hombre estaba consciente, pero posteriormente ha perdido la consciencia. Minutos después han llegado a la zona varias patrullas de la Policía Local, que desde ese mismo momento, en colaboración con un facultativo sanitario que pasaba por la zona, han intentado reanimarlo. Varios minutos después ha llegado una ambulancia y el personal médico de servicio ha tomado el testigo.

Sin embargo, y tras cerca de una hora de intenso trabajo por reanimar al herido en mitad de una gran expectación, los facultativos sanitarios han confirmado la muerte del joven.

