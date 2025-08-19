Tercer día de ayuda contra los incendios: bomberos de Burgos y Aranda apoyan en Zamora y León Tras colaborar en la Montaña Palentina, los burgaleses viajan hasta la provincia de Zamora. Efectivos de Aranda trabajarán en León

Los incendios que asolan Castilla y León han propiciado que bomberos del resto del territorio se desplacen para ayudar. También los de Burgos y Aranda de Duero, que este martes se han movilizado hasta las provincias de Zamora y León, respectivamente.

En el caso de los Bomberos de Burgos, el domingo una dotación con seis efectivos se desplazó hasta Guardo, regresando a la capital el lunes. Ese mismo día, otro equipo partía hacia la misma localidad palentina para colaborar en las labores de extinción de los incendios. Además, también ayudaron a apagar las llamas en Brañosera, provincia de Palencia.

En este tercer día de colaboración de los Bomberos de Burgos, estos han desplazado el martes, de nuevo, una autobomba y un vehículo auxiliar. En un principio, los efectivos se dirigían hacia la comarca de El Bierzo, en León. Sin embargo, la presencia de recursos en esta comarca leonesa ha hecho que los Bomberos de Burgos tomaran otro rumbo. Concretamente, se han desplazado hasta Vigo de Sanabria, en Zamora. A mediodía, cinco efectivos ya colaboraban en las labores de extinción de incendios. Se trata de tres bomberos, un cabo y un conductor.

Esta jornada se alargará hasta las nueve de la noche, según explican desde los Bomberos de Burgos, momento en el que volverán a la capital del Arlanzón. Respecto al miércoles 20 de agosto, se prevé que otra dotación parta del parque de Burgos, aunque el destino es, por ahora, desconocido y dependerá de las necesidades de los incendios que asolan Castilla y León.

Los Bomberos de Aranda en Bembibre

Por otro lado, desde el parque de bomberos ubicado en Aranda de Duero se ha movilizado otro equipo «de forma voluntaria». Estos se han desplazado hasta el páramo del Sil, situado cerca de la localidad de Bembibre, en León.

Allí, tres efectivos colaborarán en las labores de extinción de incendios que afectan a la zona. Los bomberos han comenzado su viaje a las ocho de la mañana desde Aranda de Duero en un vehículo con bomba rural pesada. El operativo valora una rotación continua de los equipos desde Aranda, dependiendo de cómo evolucione la situación en León.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Aranda explican que no cuentan con medios de extinción de incendios forestales y recuerdan que es «competencia de la Junta de Castilla y León». A la vez, el Consistorio critica que la institución regional no tenga en cuenta la «ampliación en contratación de plantilla con cualificación profesional requerida y no solo tres meses en verano sino todo el año».

También reitera la proposición realizada a la Diputación de burgos para «mejorar la dotación» en el parque arandino, aunque, añade, «la respuesta ha sido negativa».

Concentración contra la gestión de la Junta en Burgos

Ante la gestión de la Junta de Castilla y León respecto a los incendios de la comunidad, los bomberos forestales de Burgos han convocado dos concentraciones en la capital.

Una de ellas será el miércoles 20 de agosto para denunciar la situación. La segunda será el jueves 21 de agosto a las 10:00 de la mañana en homenaje al bombero soriano fallecido en un accidente en León.