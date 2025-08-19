BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Incendio cerca de Peña Carazo, en la Montaña Palentina. Sergio Cuena

Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios

El miércoles día 20 a las 20:00 horas está convocada una concentración popular y, el jueves 21, los bomberos forestales se reunirán en homenaje al compañero fallecido a las 10:00 horas

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 07:47

Bomberos Forestales en Lucha de Burgos ha convocado dos concentraciones en la capital para protestar por la gestión de los incendios forestales que asolan Castilla y León y que gestiona la Junta.

Una concentración se celebrará el miércoles 20 de agosto en la plaza de Mío Cid de Burgos. Esta será una concentración popular que se dará a las 20:00 horas y en la que se pretende denunciar la situación de Castilla y León respecto a los incendios y su gestión.

Por otro lado, la segunda concentración será el jueves 21 de agosto a las 10:00 de la mañana en la plaza de Mío Cid, en homenaje al compañero bombero soriano fallecido en un accidente de trabajo en León; y para reclamar la «responsabilidad política» del presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Aseguran que, durante las últimas semanas, la situación «se ha convertido en insostenible» para los trabajadores de incendios forestales de Castilla y León. Apuntan que el operativo «está totalmente desbordado ante la ineptitud» de la Junta. Ahí hay que sumar «el fallecimiento de un bombero forestal» mientras luchaba contra el fuego y «otro compañero hospitalizado», ambos de la dotación del camión siniestrado en León.

La situación de precariedad laboral a la que les tienen sostenidos «aumentan los riesgos» de accidente, dicen, de manera «intolerable». Apuntan en una nota que son «ignorados y menospreciados». Todo el cuerpo de bomberos forestales de Castilla y León y la población de las comarcas afectadas, recuerdan, «están afectados» por las pérdidas humanas, materiales y de patrimonio natural, que parece «que no les importa en absoluto los que dirigen el Gobierno autonómico» que se dedica a «esquivar sus responsabilidades mientras se quema la tierra».

Reclaman el reconocimiento de «categoría laboral de bombero forestal», la «profesionalización» para todo el operativo y una «actualización completa» para poder enfrentar la nueva realidad de incendios forestales en la región.

Estas reivindicaciones son lo «mínimo» para poder enfrentar las amenazas y proteger el medio rural y natural «como se merece» y en la medida del «sacrificio que cada día realizan los trabajadores» de incendios forestales que se juegan la vida, subrayan.

