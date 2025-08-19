Convocan en Burgos dos concentraciones para denunciar la gestión de la Junta en los incendios El miércoles día 20 a las 20:00 horas está convocada una concentración popular y, el jueves 21, los bomberos forestales se reunirán en homenaje al compañero fallecido a las 10:00 horas

Bomberos Forestales en Lucha de Burgos ha convocado dos concentraciones en la capital para protestar por la gestión de los incendios forestales que asolan Castilla y León y que gestiona la Junta.

Una concentración se celebrará el miércoles 20 de agosto en la plaza de Mío Cid de Burgos. Esta será una concentración popular que se dará a las 20:00 horas y en la que se pretende denunciar la situación de Castilla y León respecto a los incendios y su gestión.

Por otro lado, la segunda concentración será el jueves 21 de agosto a las 10:00 de la mañana en la plaza de Mío Cid, en homenaje al compañero bombero soriano fallecido en un accidente de trabajo en León; y para reclamar la «responsabilidad política» del presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Aseguran que, durante las últimas semanas, la situación «se ha convertido en insostenible» para los trabajadores de incendios forestales de Castilla y León. Apuntan que el operativo «está totalmente desbordado ante la ineptitud» de la Junta. Ahí hay que sumar «el fallecimiento de un bombero forestal» mientras luchaba contra el fuego y «otro compañero hospitalizado», ambos de la dotación del camión siniestrado en León.

La situación de precariedad laboral a la que les tienen sostenidos «aumentan los riesgos» de accidente, dicen, de manera «intolerable». Apuntan en una nota que son «ignorados y menospreciados». Todo el cuerpo de bomberos forestales de Castilla y León y la población de las comarcas afectadas, recuerdan, «están afectados» por las pérdidas humanas, materiales y de patrimonio natural, que parece «que no les importa en absoluto los que dirigen el Gobierno autonómico» que se dedica a «esquivar sus responsabilidades mientras se quema la tierra».

Reclaman el reconocimiento de «categoría laboral de bombero forestal», la «profesionalización» para todo el operativo y una «actualización completa» para poder enfrentar la nueva realidad de incendios forestales en la región.

Estas reivindicaciones son lo «mínimo» para poder enfrentar las amenazas y proteger el medio rural y natural «como se merece» y en la medida del «sacrificio que cada día realizan los trabajadores» de incendios forestales que se juegan la vida, subrayan.