BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León

Es el tercer fallecido en la provincia y el cuarto desde que comenzó la ola de incendios

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

Un muerto y un herido en el vuelco de una moto bomba en Compludo, en la provincia de León. El vuelco de una motobomba de incendios Charlie, propiedad de la Junta de Castilla y León ha provocado el fallecimiento de su conductor, un efectivo que había acudido a la región desde otra provincia para dar apoyo a los servicios de extinción, y ha dejado a otro persona herida, que ha sido traslada al Hospital El Bierzo. Es la tercera víctima mortal en la provincia de León, aunque por el momento se desconocen sus datos de filiación.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas de este domingo, 17 de agosto. En ese momento, los servicios de Emergencias han recibido una llamada en la que alertaban del vuelco de un camión autobomba que había caído por un terraplén. Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional. Una vez han localizado el lugar en el que se encontraba el vehículo, han encontrado a una persona que permanecía en el interior del mismo y otra, inconsciente, que se encontraba en el exterior.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que los trabajos han sido dirigidos por el Centro Coordinador de Emergencias. Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, uno de los bomberos ha perdido finalmente la vida.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha escrito en redes sociales que se encuentra «conmocionado» por el último fallecimiento registrado y ha trasladado su más sentido pésame y cariño a familiares, amigos y compañeros.

También el delegado del Gobierno en la región, Nicanor Sen, ha mostrado su más sentido pésame a la familia y al entorno del bombero forestal fallecido.

Cuarta víctima mortal en los incendios de agosto

Con la muerte de este bombero la cifra de víctimas mortales, en el contexto de la ola de incendios que azota a España desde principios de mes, asciende hasta cuatro. La primera de ellas fue un hombre que, mientras presuntamente trataba de salvar a sus caballos, fue sorprendido por las llamas del fuego que se produjo en la localidad madrileña de Tres Cantos a principios de la semana pasada.

Los otros dos fallecidos eran dos voluntarios que trabajaban en las labores de extinción, con el objetivo de defender su pueblo de las llamas. Ambos se encontraban en la provincia de León, uno de los territorios más castigados por el fuego este verano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  2. 2 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
  4. 4 Javier Castro recrea en un documental la «surrealista» historia de Las Vegas 2 de Melgar
  5. 5 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
  6. 6 Herido un motorista en una salida de vía en Burgos
  7. 7 El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT
  8. 8 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto
  10. 10 Los bomberos forestales piden la destitución de Quiñones por «negligencia reincidente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en los incendios de León