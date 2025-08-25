22 bomberos de Burgos cooperaron para apagar los fuegos de Palencia y Zamora El Ayuntamiento de Burgos envió a las provincias de Palencia y de Zamora varias dotaciones para cooperar a la extinción de los incendios que han solado parte de la comunidad

No son especialistas en fuegos forestales, pero sí en materia de seguridad para preservar la vida de los ciudadanos y salvar los de tragedias. Por eso, 22 bomberos de Burgos han estado presentes en localidades en las que la población podía correr peligro por el acercamiento de las llamas. Y aun así también han cooperado en tareas de extinción en arbolado.

El jefe de Emergencias y de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, ha explicado que las labores de los desplazados a Guardo consistieron en sofocar fuego «en zona arbolada y proteger su polígono industrial. Y no solo han estado en Guardo; también en Brañosera, Barruelo de Santullán y de Cardeños de Arriba, en la provincia de Palencia; o en Vigo de Sanabria y Murias, en la de Zamora.

Extremo ha explicado que la tarea fundamental, además de actuar en zonas arboladas, fue «la protección directa de los municipios» y en la prevención ante el riesgo de la llegada del fuego a los pueblos, porque ese era el mayor peligro que corrían.

Acudieron también a una zona entre el límite provincial entre León y de Palencia, al sur de Guardo. Se centraron en «contener el avance de un frente forestal». El resto de días, «contención en municipios porque se preveía que el viento podía arrastrar el fuego a los pueblos».

8.000 euros

Extremo ha asegurado que, aunque ellos tienen material y formación, son «bomberos urbanos y su función es más proteger núcleos de población». Los medios forestales son de la Junta de Castilla y León y aunque están formados en este tipo de incendios no son «el primer frente». El coste concreto del operativo asciende a 8.000 euros que asume el propio Ayuntamiento de Burgos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala ha agradecido a los servicios de extinción de incendios de la capital su tarea y ha reconocido el trabajo que han realizado en cooperación con otros cuerpos de bomberos, tanto de la Junta de Castilla y León, como de las diputaciones afectadas o de la Diputación de Valladolid, que también envió dotaciones a los incendios.

La regidora ha valorado «el compromiso» de todas las administraciones públicas para ayudar cuando ha habido una situación de riesgo o de peligro. Cristina Ayala se ha retrotraído hasta el día 17 de agosto, cuando se activaron todos los protocolos para acudir a Guardo. En ese momento surgió otro fuego en la provincia de Burgos, en Marmellar y los bomberos burgaleses acudieron a este incendio antes de acercarse a la provincia de Palencia.

Las complicaciones

En este sentido, Cristina Ayala ha estado siempre en contacto con la presidenta de la Diputación de Palencia, «Angeles Armisens, que estaba enormemente preocupada» por cómo estaban afectando los incendios a su provincia.

Así, los bomberos de Burgos desplazaron a la montaña palentina una situación completa formada por un mando, un conductor y por cuatro bomberos, con su correspondiente camión autobomba y su vehículo 4x4. De hecho, Guardo fue un municipio que, según llegaron los bomberos, «quedó confinado». Extremo ha asegurado que «evacuar un municipio de tanta población es muy complicado», así que se decidió confinar» en sus casas a los vecinos.

También se valoró acudir al Bierzo, aunque finalmente, los cuerpos de extinción burgaleses se centraron en esas dos provincias.