Bomberos forestales reclaman en Burgos sus «derechos laborales» y categoría profesional A esta concentración se han sumado burgaleses de a pie que ven con dolor los acontecimientos de media España en llamas

Julio César Rico Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 11:19

La organización Bomberos Forestales de Burgos ha recordado este jueves a los fallecidos en los incendios de León ocurridos estos últimos días. La concentración que ha tenido lugar en la plaza de Mío Cid a primera hora de la mañana.

Esta ha sido una continuación de la celebrada este miércoles en ese mismo lugar de manera popular, donde se palpaba el descontento social. En la cita de esta mañana se han concentrado unos 30 bomberos y más de un centenar de burgaleses que han acompañado a los profesionales.

Los representantes de los bomberos forestales han afeado la conducta del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, de quienes han dicho que están haciendo el «ridículo». Han recordado que Castilla y León se ha convertido en un escenario «insostenible». Mucho más para los bomberos forestales y trabajadores de este sector, que se han visto desbordados por incendios hasta ahora no conocidos.

Y no sólo han clamado en Burgos por los derechos de los trabajadores, sino también «por la defensa del territorio», de los pueblos y ciudades, del mundo rural de Castilla y León. Una tierra de la que dicen «han abandonado a propósito», que lo han llenado de «molinos y lo han convertido en un territorio de sacrificio para alimentar a las urbes».

Así, el mundo rural «agoniza, pero no de una forma espontánea, sino provocado por el plan neoliberal» del gobierno de la Junta. Desean que este sea el año del principio del fin de la decadencia del mundo rural y que se reconozcan los derechos.

Uno de los compañeros del conductor del camión de bomberos forestales siniestrado en uno de los incendios de León ha recordado la figura del bombero forestal en todos sus ámbitos. En una emotiva carta, leída en esta concentración, ha valorado el trabajo que se realiza en los momentos en los que no hay fuego y en los que estos trabajadores comparten momentos de intimidad. Después de esta lectura se ha guardado un minuto emotivo de silencio.