Fallos diarios de cobertura móvil e internet dejan incomunicado a un pueblo de Burgos Moncalvillo siempre ha tenido problemas con las telecomunicaciones, pero desde hace un mes, tras una tormenta, los fallos son constantes cada día, no pueden llamar ni conectarse a internet

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 23 de julio 2025, 13:16 Comenta Compartir

El pueblo de Moncalvillo, de unos 76 habitantes y ubicado en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda vuelve a tener problemas de cobertura móvil y de conexión a internet. Estos incidentes no son nuevos en la localidad, pero ahora parecen haberse enquistado.

Los vecinos y visitantes de Moncalvillo siempre han tenido problema con la cobertura móvil y la conexión a internet. «Antes ocurría cuando venía más gente al pueblo, que se notaba que no iba nada bien, pero ahora es continuamente, todos los días», explica un vecino.

Esto viene ocurriendo desde hace, más o menos un mes, cuando cayó una fuerte granizada que debió afectar a las antenas. «Desde esta tormenta, estuvimos cuatro días sin cobertura alguna y ahora se nos va continuamente, todos los días», añade este vecino del pueblo.

Vivir pendientes de la cobertura

Desde hace años Moncalvillo vive pendiente de la cobertura móvil y la conexión a internet, o tienes fibra en casa o estás sujeto a que estas comunicaciones se caigan y se restablezcan no se sabe bien cuándo. «Pero antes, al menos, se podía teletrabajar, ver algún vídeo, enviar mensajes cuando no había tanta gente en el pueblo, ahora no, ahora los fallos son diarios», aseguran. «No deja llamar ni recibir llamadas, se cae la señal, navegar por internet es imposible. En el terminal móvil sale como que sí, que hay cobertura, pero a veces deja llamar y a veces no», apuntan.

Lo que más duele a estos vecinos es ver cómo las compañías «pasan de nosotros olímpicamente». Por eso, los vecinos se han organizado y han comenzado a llamar a sus compañías para abrir incidencias y reclamarlo al Ministerio de Transformación Digital.

Organizados para reclamar

Ante estos problemas de telecomunicaciones, los vecinos también han pedido información a la Diputación para que se les oriente sobre cómo acatar este problema. Desde la Diputación les han ofrecido esta vía, la de reclamar ante el Ministerio de Transformación Digital advirtiendo de las carencias técnicas y de la necesidad de repararlas. El objetivo ahora es enviar el mayor número de reclamaciones, ya que esto dará más fuerza a su protesta.

En este proceso se encuentran ahora. Están llamando a su compañía telefónica, siempre que esta sea de las que tiene cobertura en el pueblo, para explicar los problemas y la falta de conexión. Una vez se dispone del número de incidencia, se tramita la reclamación ante el ministerio por alguna de las vías disponibles: internet, llamada telefónica o correo ordinario.

La necesidad de las telecomunicaciones

La paradoja es que para presentar las incidencias por la falta de cobertura móvil e internet precisan de cobertura móvil e internet. Pero es que, como explican los vecinos, estos servicios son «básicos» actualmente para todo. No se puede hablar de repoblación o despoblación si un pueblo está sin poder llamar ni conectarse a internet.

No solo es el teletrabajo o las gestiones administrativas, una administración no puede implantar el papel cero con pueblos completamente abandonados telemáticamente, es que las personas más mayores precisan de una llamada para confirmar que están bien o pedir ayuda. Ni eso pueden hacer ahora en Moncalvillo con garantías.

«Creemos que cuando vienen a arreglar las averías lo que hacen es apagar y encender o tocar algo rápidamente y ya, aquí no analizan por qué tenemos esta deficiencia de servicios. Y es que, además, aquí solo nos ofrecen 3G, una calidad mucho menor que al resto de clientes», lamenta un vecino.