Imagen de la puerta forzada en la frutería de Burgos. Policía Nacional

Tres detenciones en dos meses: el aviso de un vecino frustra un nuevo robo en una frutería de Burgos

El hombre, con antecedentes por delitos contra la propiedad, fue arrestado cuando intentaba forzar la entrada del establecimiento

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:20

La llamada de un ciudadano de Burgos al 091 alertando del intento de entrada por la fuerza a un comercio impidió el robo en el mismo. Agentes de la Policía Nacional localizaron al presunto autor frente a la puerta del negocio, portada útiles y herramientas que pudieron ser usados para forzar la puerta.

Agentes de Policía Nacional detuvieron la madrugada del pasado 24 de agosto a un hombre de mediana edad, a quien se investiga por un delito de tentativa de robo, cometido en una frutería de Burgos.

La intervención policial se inició gracias a una llamada de colaboración ciudadana recibida en la Sala Operativa CIMACC-091, que resultó clave para el desarrollo de la actuación.

Herramientas empleadas para forzar la puerta y robar en la frutería. Policía Nacional

Sobre las 05:00 horas, un testigo observó cómo el hombre manipulaba la persiana de la frutería, intentando forzarla. La rápida comunicación con Policía Nacional y la pronta respuesta de los agentes permitieron interceptar al sospechoso, que, al percatarse de la llegada policial, desistió del robo y, sin tiempo para huir, se sentó en un banco frente al comercio.

Detenciones previas

Los agentes, tras comprobar los daños en la puerta del establecimiento y recabar el testimonio del ciudadano, procedieron a su detención como presunto autor de la tentativa de robo con fuerza. Asimismo, le fueron intervenidos un destornillador y una lima que había arrojado al suelo, además de unas tenazas y un gorro negro que portaba.

Este individuo cuenta con tres detenciones previas en los últimos dos meses, todas ellas por delitos contra la propiedad. En el mismo atestado policial, por el que ha pasado a disposición judicial, se le imputa también un delito de robo con fuerza cometido el 22 de agosto en otra frutería, en la que, empleando el mismo modus operandi, se habría apoderado de dinero en efectivo y varios décimos de lotería, entre otros efectos.

