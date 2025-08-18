BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Helicóptero del Sacyl. BC

Al menos tres heridos en un aparatoso accidente en Burgos

Dos turismos colisionan frontalmente en la N-1, dejando varios heridos. El Sacyl moviliza un helicóptero medicalizado

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:21

Al menos tres personas han resultado heridas a primera hora de la tarde de este lunes como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado en la N-1, a su paso por la localidad burgalesa de Briviesca.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente ha tenido lugar a las 16:20 horas en el kilómetro 279 de la vía, donde dos turismos que circulaban en sentidos opuestos han sufrido una violenta colisión frontal.

Las primeras llamadas de alerta ya avisaban de la presencia de, al menos, tres personas heridas, incluida una atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Más sucesos en Burgos

Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Nueve heridos y tráfico «muy intenso», así ha sido la operación '15 de agosto' en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Herido un motorista en una salida de vía en Burgos

Esa circunstancia ha motivado el desplazamiento hasta el lugar de los Bomberos, cuya presencia parecía necesaria para excarcelar al atrapado. También se han desplazado hasta el lugar de los hechos sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha decidido trasladar un helicóptero medicalizado, así como una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Briviesca.

Otro accidente en Lerma

El de Briviesca no ha sido el único accidente de tráfico de la jornada en Burgos. Ni siquiera el segundo. El primero, y más grave de todos ellos, se registraba a las 10:30 horas en Burgos capital, donde un varón de 25 años de edad ha perdido la vida tras colisionar la moto que conducía contra un turismo en la carretera de Poza. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la Policía Local por reanimarlo, el motorista ha acabado perdiendo la vida.

Ya a las 14:15 hroas se ha registrado otro siniestro vial, en este caso en el kilómetro 203 de la A-1, a la altura de la localidad de Lerma. Allí, una colisión múltiple entre cuatro vehículos que circulaban en sentido Vitoria ha provocado heridas leves a un hombre de 58 años de edad que ha sido atendido por facultativos del Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos menor de edad, en un accidente en Burgos
  3. 3 240.000 euros para mejorar la recepción de TDT en seis pueblos de Burgos
  4. 4 Estas son las rutas más refrescantes para hacer en verano en Burgos
  5. 5 La conflictividad de Santa Catalina: una sola calle supera en avisos por altercados a cinco del centro de Aranda
  6. 6 El Ayuntamiento de Burgos encarga la valoración de puestos de trabajo para una nueva RPT
  7. 7 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 17 de agosto
  9. 9 El Ayuntamiento quiere tener terminado el pliego de ExpoBurgos este mes de agosto
  10. 10 Guardias civiles de Burgos auxilian a un vecino en los incendios de la Montaña Palentina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Al menos tres heridos en un aparatoso accidente en Burgos

Al menos tres heridos en un aparatoso accidente en Burgos