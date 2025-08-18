Al menos tres heridos en un aparatoso accidente en Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 17:21 | Actualizado 17:42h. Comenta Compartir

Al menos tres personas han resultado heridas a primera hora de la tarde de este lunes como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado en la N-1, a su paso por la localidad burgalesa de Briviesca.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente ha tenido lugar a las 16:20 horas en el kilómetro 279 de la vía, donde dos turismos que circulaban en sentidos opuestos han sufrido una violenta colisión frontal.

Las primeras llamadas de alerta ya avisaban de la presencia de, al menos, tres personas heridas, incluida una atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Esa circunstancia ha motivado el desplazamiento hasta el lugar de los Bomberos, cuya presencia parecía necesaria para excarcelar al atrapado. También se han desplazado hasta el lugar de los hechos sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha decidido trasladar un helicóptero medicalizado, así como una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Briviesca.

Otro accidente en Lerma

El de Briviesca no ha sido el único accidente de tráfico de la jornada en Burgos. Ni siquiera el segundo. El primero, y más grave de todos ellos, se registraba a las 10:30 horas en Burgos capital, donde un varón de 25 años de edad ha perdido la vida tras colisionar la moto que conducía contra un turismo en la carretera de Poza. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la Policía Local por reanimarlo, el motorista ha acabado perdiendo la vida.

Ya a las 14:15 hroas se ha registrado otro siniestro vial, en este caso en el kilómetro 203 de la A-1, a la altura de la localidad de Lerma. Allí, una colisión múltiple entre cuatro vehículos que circulaban en sentido Vitoria ha provocado heridas leves a un hombre de 58 años de edad que ha sido atendido por facultativos del Sacyl.