Imagen de las cámaras de seguridad de las taquillas de El Plantío. BC

Detenido un joven fugado de un centro de menores tras robar una taquilla en las piscinas de Burgos

La Policía Nacional identifica y arresta a un joven de 16 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza en las taquillas de El Plantío. El joven ha sido reingresado en el centro de menores del que se había fugado

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 19 de agosto 2025, 13:00

Agentes de la Policía Nacional de Burgos identificaron y detuvieron días atrás a un joven de 16 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza cometido en las taquillas de las piscinas municipales de El Plantío. Se da la circunstancia de que el joven, que fue ayudado por otros dos, se encontraba fugado de un centro de menores.

Un empleado de la instalación que finalizaba su jornada laboral, observó que la taquilla donde guardaba sus pertenencias había sido forzada. Como echó en falta las llaves de su coche, además de varias prendas de vestir, salió al exterior y comprobó que el mismo había sido abierto. Su interior se encontraba revuelto, echando en falta, entre otros efectos personales, su cartera con dinero y documentación, por lo que dio aviso a la Policía.

Los agentes uniformados que acudieron al aviso se entrevistaron tanto con el perjudicado como con los responsables de seguridad de las instalaciones, y tras una primera toma de datos, identificaron minutos después a tres menores, sospechosos de haber participado en el robo, en una calle cercana a la instalación municipal, en pleno casco urbano de Burgos.

Esta primera intervención logró la recuperación de las llaves del vehículo, lo que sirvió de base consistente para la investigación y el esclarecimiento de cómo ocurrieron estos hechos y quienes fueron los responsables.

Una vez recabada la denuncia formulada por el perjudicado, dicha investigación ha finalizado con la identificación del presunto autor material del robo, y la imputación del hecho a otros dos menores que le dieron cobertura, participando en el mismo.

Hace varios días el menor era interceptado en la vía pública y detenido. Ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha decretado su reingreso en el Centro de Protección del que se había fugado.

