Agreden al teniente de alcalde de Roa durante las fiestas patronales Una discusión de tráfico de madrugada acaba con el teniente de alcalde en el hospital

Gabriel de la Iglesia Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 09:30

Un fin de fiesta muy agrio. El teniente de alcalde de Roa sufrió en la madrugada del pasado domingo una agresión por parte de otro individuo que le obligó a acudir al hospital.

El suceso tuvo lugar de madrugada, una vez finalizada la verbena del programada con motivo de las fiestas patronales de la Asunción y San Roque. En aquel momento, un hombre atravesó el casco urbano de la localidad ribereña conduciendo a gran velocidad.

Según relatan a BURGOsconecta testigos presenciales, en ese momento el teniente de alcalde llamó la atención del conductor, que sin mediar palabra, salió del coche y le propinó un fuerte puñetazo que le provocó una aparatosa caída.

Esa agresión provocó un gran tumulto, hecho que obligó a la Guardia Civil a intervenir. Según confirman fuentes del Instituto Armado, dos patrullas fueron comisionadas al lugar de los hechos. Una vez allí, el tumulto se dispersó.

En todo caso, el agredido tuvo que acudir al Hospital de Aranda para ser atendido del fuerte golpe recibido.