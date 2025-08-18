Herida una mujer de 70 años en un accidente en la Plaza de Toros de Aranda

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia en carretera Álex López

El turismo en el que viajaba quedó semivolcado y fue necesaria la intervención de Policía Local, Sacyl y Bomberos

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:40

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la Plaza de Toros de Aranda de Duero. El suceso se produjo a las 16:12 horas, cuando el turismo en el que circulaba quedó semivolcado, dejando a la conductora en el interior del vehículo.

Tras las llamadas de aviso, el 1-1-2 solicitó asistencia sanitaria para la afectada, que permanecía consciente y fue atendida en el lugar. Por el momento se desconoce si tuvo que ser trasladada a algún centro sanitario de la localidad.

El accidente movilizó a efectivos de la Policía Local de Aranda de Duero, personal sanitario de Sacyl y a los Bomberos de la localidad. Estos últimos se encargaron de la liberación de la mujer, mientras el resto de los equipos de emergencia también participaron en las labores de auxilio y se ocuparon de garantizar la seguridad en la zona.

