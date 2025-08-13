BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
Imagen de los restos del incendio del puesto ambulante. BC

Detenidos tres menores en Miranda por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante

La Policía Nacional identifica y arresta a tres menores acusados de sendos delitos de homicidio en grado de tentativa, odio y daños. En ambos sucesos, los jóvenes se grabaron previamente. Los tres han sido ingresados en un centro de menores

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:28

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro a tres menores de edad como presuntos autores de sendos delitos tentativa de homicidio, odio y daños materiales tras intentar quemar a una persona sin hogar y prender fuego a un puesto ambulante instalado durante las fiestas de San Juan del Monte.

Según explican fuentes de la Comisaría, se trata de dos hechos delictivos diferentes, pero cuyos autores (al menos dos de los tres) son presuntamente los mismos.

El primer suceso tuvo lugar en la madrugada del 22 de abril. A las 00:40 horas de aquella jornada, un hombre sin hogar que pernocta habitualmente en la vía pública fue víctima de un ataque incendiario mientras dormía cerca de la estación de autobuses. Según su testimonio, dos varones se aproximaron al lugar y, minutos después, arrojaron sobre él una caja de cartón en llamas, previamente preparada con papeles y rociada con líquido inflamable.

Un testigo confirmó haber visto a los agresores manipular el cartón y prenderle fuego antes de lanzarlo directamente sobre la víctima, quien sufrió la pérdida de su saco de dormir y manta, aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Más sucesos en Burgos

Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

Detienen en Burgos a un ladrón reincidente tras robar perfume valorado en más de 380 euros

Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones

Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Mazas, destornilladores y el cesto del pan para saquear estancos de Burgos en tres minutos

Los presuntos autores, dos menores de edad, grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban de la víctima, lo que ha llevado a los investigadores a imputarles un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por un delito de odio por aporofobia.

El segundo hecho tuvo lugar el 9 de junio de 2025, a las 4:00 horas, durante las fiestas de San Juan del Monte. Una mujer de origen peruano, propietaria de un puesto ambulante, denunció que mientras dormía en su furgoneta frente al puesto, escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo. Otros vendedores intentaron sofocar el fuego, que se propagó rápidamente, poniendo en riesgo la vida de quienes dormían en los puestos.

La intervención de los agentes de Policía Nacional que actuaron rápidamente, evitó daños mayores, procediendo el servicio de bomberos a la extinción por completo del fuego, aunque las pérdidas económicas ascienden a más de 35.000 euros. La denunciante también manifestó que otra mujer de un puesto cercano al suyo, días antes del incendio, había recibido amenazas racistas.

Tres menores de edad -dos de ellos implicados en el ataque anterior de fecha 22 de abril- han sido imputados como presuntos autores de un delito de daños agravado por un delito de odio por xenofobia. En esta ocasión, también se grabaron los momentos previos al ataque, pronunciando frases como «vamos a quemar unos panchos» y «vamos a matarlos», lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo.

La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres menores implicados. Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes y ha determinado su inmediato ingreso en un centro de menores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
  2. 2 Rescatados dos escaladores en Burgos al quedar uno de ellos colgado en una vía ferrata
  3. 3 Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo
  4. 4 Tensión entre varias calles de Burgos y el Ayuntamiento por la limpieza de los espacios particulares de uso público
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6 La iglesia de Miranda que mira al siglo XXI gracias a un atrevido mural y a la fe de un joven cura de Burgos
  7. 7 La Diputación de Burgos quiere contar con Felipe VI para el eclipse de sol de 2026
  8. 8 La arqueología escribe el pasado de Sasamón y su comarca
  9. 9 «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  10. 10 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenidos tres menores en Miranda por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante

Detenidos tres menores en Miranda por prender fuego a un sin techo y a un puesto ambulante