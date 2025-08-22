BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Herido un joven de 25 años en un accidente de tráfico en Burgos

La colisión lateral de dos turismos provoca un herido y retenciones en la AP-1

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:45

Un joven de 25 años de edad ha necesitado atención médica tras resultar herido leve en un accidente de tráfico acontecido a media mañana de este viernes en la AP-1, a la altura de Rubena, muy cerca de Burgos capital, que también ha provocado retenciones.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 11:30 horas, cuando dos turismos que circulaban en sentido Vitoria se han visto involucrados en una colisión lateral en el kilómetro 11 de la antigua autopista.

Inmediatamente se ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y, aunque en principio se descartaba la presencia de heridos, finalmente también ha sido requerida la presencia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar de los hechos una ambulancia y un equipo médico para atender a un varón que se quejaba de latigazo cervical y contusiones.

Por su parte, la Guardia Civil se ha visto en la obligación de ordenar el tráfico por el entorno, ya que uno de los vehículos implicados en el siniestro ha quedado cruzado obstruyendo la circulación.

