Localizan de madrugada a un senderista desorientado y sin equipamiento necesario en Burgos Un ciudadano avisó a la Guardia Civil al observar a un varón de 24 años subir a la montaña en Fresneda de la Sierra Tirón

BURGOSconecta Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 12:42

Un joven de 24 años ha sido rescatado en la provincia de Burgos tras desorientarse. La Guardia Civil lo encontró en la montaña, cerca de Fresneda de la Sierra Tirón, sin el equipamiento necesario para pasar la noche.

Los agentes localizaron al joven durante la madrugada del viernes, 22 de agosto. Sin embargo, los hechos se iniciarion a última hora de la noche del jueves. Fue entonces cuando la central COS fue alertada de la desaparición de un hombre al que se había visto ascender horas antes por la montaña sin equipamiento ni vestimenta adecuada para pernoctar.

Paralelamente, el vehículo del senderista fue hallado estacionado en las inmediaciones del refugio de Tres Aguas, lo que incrementó la preocupación por su integridad debido, especialmente, a la adversidad de las condiciones meteorológicas en la zona.

Ante estos indicios, se procedió a la activación de un dispositivo de búsqueda liderado por patrullas de la Guardia Civil de Briviesca y Oña, que también contó con el apoyo de vecinos conocedores del terreno que acompañaron a los agentes en el rastreo. La actuación se desarrolló con todos los medios luminosos y acústicos disponibles, realizándose batidas a pie en zonas donde el acceso con vehículos era imposible.

Las tareas resultaron complicadas no sólo por el extenso terreno a batir, sino por la difícil orografía de la zona y la densa niebla que lo dominaba, lo que obligó a replegar la marcha en algunos momentos para reanudar la búsqueda desde diferentes accesos a la montaña. Finalmente, sobre las dos de la madrugada, en el paraje conocido como Pozo Negro, a unos 1.800 metros de altitud, los agentes escucharon voces de auxilio.

Tras guiarse por las llamadas, localizaron al desaparecido desorientado, magullado y con evidencias de leve hipotermia debido a la exposición prolongada al frío. Los guardias civiles le prestaron asistencia inmediata y lo acompañaron en el descenso hasta un lugar seguro y accesible, sin que precisara de asistencia sanitaria.

Con esta intervención, el dispositivo de búsqueda del joven desorientado se dio por finalizado con éxito a las 3:30 horas de este viernes 22 de agosto.

Recomendaciones para actividades seguras al aire libre

Desde la Guardia Civil se aconseja que siempre que se realice actividades al aire libre o en la montaña se extremen las precauciones; planificar la actividad, no ir solo, no arriesgar la vida por un like o un selfie, portar material, ropa y calzado acorde a la actividad a desarrollar; no abandonar las rutas, llevar bebida y alimento (una barrita energética) y administrar los esfuerzos (el camino es de ida y vuelta); llevar una linterna o frontal y pilas de repuesto, aprender a orientarte y no olvidar un teléfono móvil con la batería recién cargada y mejor un GPS aparte.