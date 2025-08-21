Estafan 500 euros a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso La víctima realizó el pago creyendo que conocería al intérprete extranjero. Al pedirle más dinero, denunció los hechos

BURGOSconecta Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 13:54

Una mujer de Burgos ha sido estafada a través de internet. El timo consistía en hacerse pasar por un conocido actor extranjero y, como consecuencia, se le han sustraído 500 euros. La Policía Nacional trabaja para investigar a las personas implicadas.

Los delincuentes suplantaron en la red social Instagram a un conocido actor extranjero. Tras entablar contacto con la mujer de Burgos, le prometieron un encuentro real. Tras lograr la confianza de la víctima, con el pretexto de «pertenecer a su club de fans», esta realizó una transferencia fraudulenta de 500 euros.

Tras este primer pago, se solicitó de la víctima nuevos pagos en concepto de supuestos gastos para viaje a España, estancia y representación, etc... Fue en ese momento en el que la denunciante descubrió el engaño y denunció los hechos.

No es el único caso en Burgos

Desde la Policía Nacional confirman que este no es el único caso de estafa a través de redes sociales registrado en Burgos. De hecho, se investigan varios hechos cometidos según este procedimiento, que habrían ocasionado pérdidas patrimoniales de decenas de miles de euros.

La Policía Nacional alerta del incremento de este tipo de estafas por la proliferación de las redes sociales y de perfiles falsos en ellas. Los delincuentes utilizan y explotan las casi infinitas posibilidades de la web, para de manera anónima y remota conseguir sus injustos objetivos, señalan.

Asimismo, explican que la operativa de los criminales, aunque con alguna variante particular, suele seguir un patrón. Este pasa por utilizar perfiles sociales atractivos o de personas de éxito. El primer paso es establecer un acercamiento virtual a personas que buscan amistad o algún tipo de relación.

Después, durante la fase de captación, el criminal se gana la confianza y los sentimientos de su víctima utilizando diferentes estrategias de manipulación emocional o promesas de amor, entre otras. Más tarde llegan las solicitudes de transferencias y pagos de dinero con distintas excusas. Nunca se llega a producir tal encuentro físico entre delincuente y víctima, con el consiguiente engaño emocional.