Herido grave un motorista tras chocar contra una grúa parada en Burgos El accidente ha ocurrido a primera hora de la mañana en la carretera AP-1

Sara Sendino Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:24

Un motorista ha resultado herido tras un accidente en la AP-1, a su paso por la provincia de Burgos, durante la mañana del miércoles 20 de agosto.

La sala de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso a las 6:32 de la mañana. Un motorista había colisionado contra una grúa que se encuentra parada en la carretera. Se trata del kilómetro 36 de la AP-1, en sentido Burgos, en el término municipal de Briviesca.

Este es el segundo accidente que ocurre en la autopista en menos de un día. El martes 19 de agosto una mujer resultaba herida tras chocar su vehículo contra un camión.

Respecto al accidente de este miércoles, el motorista presentaba una herida grave en la rodilla. Los servicios de Emergencia han avisado a personal sanitario para atender al varón.