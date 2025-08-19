Un hombre y una menor, heridos en un choque entre una moto y un tractor en Burgos
El accidente ha tenido lugar cerca de Quintanaortuño, en la BU-V-6011
Burgos
Martes, 19 de agosto 2025, 21:08
Dos personas han resultado heridas en un accidente ocurrido en la provincia de Burgos este martes 19 de agosto. El suceso ha tenido lugar en la carretera provincial BU-V-6011, en el punto kilométrico 1, en el término de Quintanaortuño.
El accidente de tráfico ha tenido implicados a un tractor y una moto. Sobre las 19.29 horas, el centro de emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía una llamada informando de que un tractor y una moto habían colisionado.
Han resultado heridos los dos ocupantes de la moto. Se trata de un varón de unos 50 años y una menor de unos 15. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a emergencias sanitarias de Sacyl para atender a las dos personas.
Sacyl ha trasladado en UVI móvil y en ambulancia de soporte vital básico a los dos heridos al hospital de Burgos.
