Herida una mujer tras colisionar con un camión en Burgos El choque entre un turismo y un camión en la AP-1 moviliza a Guardia Civil y Sacyl

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 19 de agosto 2025, 12:58

Una mujer ha resultado herida como resultado de una colisión entre un turismo y un camión en la AP-1 a la altura de la localidad burgalesa de Briviesca.

De acuerdo a la información otorgada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente ha tenido lugar a las 11.30 de la mañana sobre el kilómetro 39 de la vía.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado unidades de la Guardia Civil y de Emergencias Sanitarias, Sacyl, para tratar a la conductora herida, la cual precisaba de atención sobre el hombro por dolores provocados por el cinturón.