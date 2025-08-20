Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos La Policía Nacional identifica y pone a disposición judicial a una mujer sospechosa de haber robado numerosos libros en un comercio del centro del que era clienta habitual

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:32

La Policía Nacional ha identificado en Burgos a una mujer de mediana edad que está siendo investigada como presenta autora de un delito de hurto tras ser sorprendida robando numerosos libros en una librería del centro de la ciudad de la que era clienta habitual.

La denuncia sobre los hechos, que no concreta la valoración exacta de lo sustraído, ya incluía la sospecha certera sobre la identidad de la autora, al haber visionado los propios empleados del comercio las imágenes de sus cámaras de seguridad y ser la mujer clienta habitual de la librería.

Los agentes encargados de la investigación han recabado y analizado dichas imágenes. En ellas se observa cómo efectivamente la persona denunciada, en su recorrido por la tienda, ubicada en pleno centro de Burgos, coge e introduce disimuladamente en un bolso grande de mano un número significativo de libros, para abandonar seguidamente el lugar sin abonar los mismos.

El atestado policial, que incluye un acta de visionado de las imágenes que comprometen a la denunciada, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción competente.