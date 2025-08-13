BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Fallece un ciclista en Burgos tras sufrir un desvanecimiento
Imágen del material sustraido de una finca agrícola Guardia Civil

Detenido en Burgos por robar 100 kilos en tubos de riego de aluminio

La Guardia Civil interceptó la mercancía antes de que fuera puesta a la venta

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:20

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años de edad como presunto autor de un delito de hurto, tras la sustracción de 80 tubos de riego de aluminio en una finca agrícola situada en la Ribera del Duero.

La denuncia se interpuso varias semanas antras, cuando el propietario del terreno acudió al puesto de la Guardia Civil en Roa para hacer conocer a los agentes la desaparición del material. Desde ese momento, los agentes iniciaron una investigación que les llevó a a conocer que los componentes hurtados podrían haber sido vendidos a una empresa dedicada a la compra-venta de metales.

En dicha empresa se encontró un lote de 105 kilos de aluminio que coincidía con las características de los tubos descritos en la denuncia. Las acciones posteriores permitieron identificar al vendedor, que resultó ser un joven de 19 años, que fue detenido como presunto autor de un delito de hurto.

El material quedó a disposición de la autoridad judicial y será devuelto a su legítimo propietario una vez terminen los procesos judiciales. Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido entregadosa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero.

