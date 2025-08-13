BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un hombre en el incendio de un coche tras un accidente en Burgos
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Burgos. BC

Arrestado en Burgos por amenazar a su familia

La Policía Local detiene a un hombre de 49 años de edad que estaba aporreando la puerta de una vivienda tras proferir amenazas graves a sus familiares

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:14

La Policía Local de Burgos detuvo días atrás a un varón de 49 años de edad por un presunto delito de amenazas graves respecto a sus propios familiares.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 9 de agosto. La Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local (URR) recibió un aviso de la sala 092, en torno a las 15:30 horas, que informaba sobre un altercado en un domicilio de la calle San Pedro Cardeña, en pleno casco urbano de Burgos. Allí, un individuo estaba aporreando la puerta de la vivienda y montando un gran escándalo.

Los agentes localizaron al individuo y comprobaron que efectivamente estaba golpeando la puerta de acceso a una vivienda, manifestando que las personas que se encontraban en el interior eran sus familiares y no le permitían acceder.

Los propietarios de la vivienda, familiares de este hombre, informaron a los agentes que habían sido amenazados por este. Los propios agentes constataron la información, ya que ante ellos, volvió a amenazarles. Los agentes procedieron a su detención, trasladándolo a calabozos y quedando a disposición judicial.

