Arrestado en Burgos por amenazar a su familia La Policía Local detiene a un hombre de 49 años de edad que estaba aporreando la puerta de una vivienda tras proferir amenazas graves a sus familiares

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:14 Comenta Compartir

La Policía Local de Burgos detuvo días atrás a un varón de 49 años de edad por un presunto delito de amenazas graves respecto a sus propios familiares.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado 9 de agosto. La Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local (URR) recibió un aviso de la sala 092, en torno a las 15:30 horas, que informaba sobre un altercado en un domicilio de la calle San Pedro Cardeña, en pleno casco urbano de Burgos. Allí, un individuo estaba aporreando la puerta de la vivienda y montando un gran escándalo.

Los agentes localizaron al individuo y comprobaron que efectivamente estaba golpeando la puerta de acceso a una vivienda, manifestando que las personas que se encontraban en el interior eran sus familiares y no le permitían acceder.

Los propietarios de la vivienda, familiares de este hombre, informaron a los agentes que habían sido amenazados por este. Los propios agentes constataron la información, ya que ante ellos, volvió a amenazarles. Los agentes procedieron a su detención, trasladándolo a calabozos y quedando a disposición judicial.