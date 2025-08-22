BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del lugar del accidente en Cubillo del Campo, Burgos. Sara Sendino

Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos

El accidente ocurría pasadas las 2:30 de la madrugada en el término municipal de Cubillo del Campo

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:25

Una mujer ha resultado herida durante la madrugada del viernes 22 de agosto. El suceso ocurría en la provincia de Burgos, en el término municipal de Cubillo del Campo.

Sobre las 2:35 horas de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso de accidente. El suceso se había producido en la carretera N-234, en el kilómetro 468.

Noticias relacionadas

Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos

Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos

Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso

Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso

Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos en Burgos

Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos en Burgos

Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos

Identificada una clienta habitual por robar libros en una librería de Burgos

En el lugar, un turismo se había salido de la vía. Además, una mujer joven resultaba herida tras el accidente. Hasta el término municipal de Cubillo del Campo se desplazaban Guardia Civil y recursos sanitarios de Sacyl para atender a la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso
  2. 2 Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos
  3. 3 Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos y sin agua en Burgos
  4. 4 El mirador del Geoparque de las Loras en Burgos será accesible por 68.000 euros
  5. 5 Ayuntamiento y Burgos CF, sin acuerdo para la reforma de El Plantío
  6. 6 Burgos cierra el primer semestre con récord de disolución de empresas
  7. 7 Bomberos forestales reclaman en Burgos sus «derechos laborales» y categoría profesional
  8. 8 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  9. 9 Invierten 240.000 euros en la ordenación de montes de cinco pueblos de Burgos
  10. 10 Subvencionan la apertura de comercios para «revitalizar» un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos

Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos