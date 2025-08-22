Herida tras salirse de la vía de madrugada en Burgos El accidente ocurría pasadas las 2:30 de la madrugada en el término municipal de Cubillo del Campo

Sara Sendino Burgos Viernes, 22 de agosto 2025, 09:25

Una mujer ha resultado herida durante la madrugada del viernes 22 de agosto. El suceso ocurría en la provincia de Burgos, en el término municipal de Cubillo del Campo.

Sobre las 2:35 horas de la madrugada, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso de accidente. El suceso se había producido en la carretera N-234, en el kilómetro 468.

En el lugar, un turismo se había salido de la vía. Además, una mujer joven resultaba herida tras el accidente. Hasta el término municipal de Cubillo del Campo se desplazaban Guardia Civil y recursos sanitarios de Sacyl para atender a la víctima.