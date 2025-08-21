Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos Tres coches se han visto implicados en el suceso, que ha ocurrido sobre las 13:30 de este jueves

Sara Sendino Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 14:29

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la carretera A-1. El suceso ocurría a última hora de la mañana de este jueves, 21 de agosto.

A las 13:33 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada alertando de un accidente en la autovía A-1. El suceso ocurría en el kilómetro 216, en sentido Madrid, en el término municipal de Madrigalejo del Monte.

En el lugar tres vehículos habían colisionado por alcance. Fruto del accidente, dos personas resultaban heridas. Se trata de un varón de unos 60 años y una mujer de 72 años, que presentaba una herida en el cuello.

El servicio de Emergencias avisaba a la Guardia Civil de Tráfico, además de a Sacyl para atender a los heridos.